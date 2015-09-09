保监会调研保险机构上市计划 有针对性地制定监管规则

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月9日 - 中国保监会网站周二刊登通知称，将对国内各保险集团（控股）公司和保险公司展开上市计划专项调研。该项调研旨在全面了解保险机构关于上市的工作意向及工作安排，有针对性地研究制定相关监管规则，为保险机构登陆资本市场提供支持。
保监会下发的调查问卷中，涉及问题包括：保险公司及其子公司近三年内是否有上市计划；拟采用何种上市方式；若有上市计划会选择在哪个市场挂牌；目前上市计划是否已通过股东大会审议；目前是否已聘请券商等中介机构；上市工作主要面临的困难及政策障碍等。
保监会在通知中指出，随着中国保险业的快速发展和深化改革，多层次资本市场的逐步完善，保险机构通过资本市场拓宽融资渠道、完善公司治理结构、增强股份流动性的需求日益增强。
保监会要求各保险机构在9月21日前报送包括调查问卷在内的相关报告。
目前中国人寿(2628.HK)(601628.SS)、中国平安(601318.SS)(2318.HK)等国内前四大寿险公司、中国财险(2328.HK)等财险公司及中国人保(1339.HK)都已在境内外资本市场上市。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。