中国险资债权投资计划注册金额破万亿 但1-9月规模同比降两成--报载

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海10月21日 - 中国证券时报周三报导，虽然保险资产管理机构累计发起设立的债权投资计划已经过万亿，但今年以来，受到经济大环境影响，整体投资不足，债权投资计划规模出现了下降趋势。
数据显示，截至8月31日，保险资产管理机构累计发起设立419项债权投资计划，累计注册金额10,099.6亿元人民币；而1-9月注册债权投资计划86项，注册规模1,393.01亿元，较去年同期下降两成。
上海证券报同日报导则指出，从保险资管产品投向看，主要涉及能源、资源、交通、市政和环境保护等基础设施项目，以及棚户区改造、旧城区改造等民生工程建设。
具体来看，1-9月，共注册各类资产管理产品94项，合计注册规模1,648.01亿元。其中，基础设施债权投资计划35项，注册规模673.93亿元；不动产债权投资计划51项，注册规模719.08亿元；股权投资计划4项，注册规模65亿元；项目资产支持计划4项，注册规模190亿元。（完）
(发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。