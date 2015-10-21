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中国财经 | 2015年 10月 21日 星期三 09:59 BJT

中国险资债权投资计划注册金额破万亿 但1-9月规模同比降两成--报载

路透上海10月21日 - 中国证券时报周三报导，虽然保险资产管理机构累计发起设立的债权投资计划已经过万亿，但今年以来，受到经济大环境影响，整体投资不足，债权投资计划规模出现了下降趋势。

数据显示，截至8月31日，保险资产管理机构累计发起设立419项债权投资计划，累计注册金额10,099.6亿元人民币；而1-9月注册债权投资计划86项，注册规模1,393.01亿元，较去年同期下降两成。

上海证券报同日报导则指出，从保险资管产品投向看，主要涉及能源、资源、交通、市政和环境保护等基础设施项目，以及棚户区改造、旧城区改造等民生工程建设。

具体来看，1-9月，共注册各类资产管理产品94项，合计注册规模1,648.01亿元。其中，基础设施债权投资计划35项，注册规模673.93亿元；不动产债权投资计划51项，注册规模719.08亿元；股权投资计划4项，注册规模65亿元；项目资产支持计划4项，注册规模190亿元。（完）

(发稿 吴芳; 审校 张喜良)

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