中国社保基金将提升另类投资占比以规避风险--副理事长

路透北京11月16日 - 中国全国社保基金理事会副理事长王忠民表示，未来社保基金将大幅提升另类投资占比，以对冲和非标资产为基础的另类资产，将成为未来社保基金投资的重要方向。

证券时报援引他在一个论坛上的讲话并称，社保基金目前管理的资产规模达1.8万亿元人民币，还有约2万亿元的地方养老金也将划归社保基金管理，如何通过投资另类产品有效化解投资风险并获取最大收益，值得思考。

“今天如果舍弃另类，没有另类，对不起，中国经济无法运行，中国金融无法运行。”王忠民说，任何一个另类在兴起时就该是资产配置的新目标，如此才可以让其投资获取高额回报，房地产如此，新经济亦如此。

所谓另类投资，是指传统的股票、债券和现金之外的金融和实物资产，如房地产、证券化资产、对冲基金、私人股本基金、大宗商品、艺术品等。其中，证券化资产包括以次级房贷为基础的债券以及这些债券的衍生金融产品。

王忠民并指出，未来社保基金投资领域，最重要的方向就是用另类的方法把风险规避掉，这些对冲工具都是社保基金正在睁大双眼寻找的投资标的。

中国“十三五”规划建议中曾提出，要逐步提高国有资本收益上缴公共财政比例，划转部分国有资本充实社保基金。

中国财政部部长楼继伟日前亦称，国有资本改革一方面要建立健全国有资本收益管理制度；另一方面在改组组建国有资本投资、运营公司过程中，将部分国有资本划转至社会保障基金管理机构持有，分红和转让收益用于弥补养老等社会保障资金缺口。