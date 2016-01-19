中国寿险业未来五年增速重返两位数 逐步走向价值创造--麦肯锡

路透上海1月19日 - 国际知名咨询公司麦肯锡周二发布报告称，中国寿险行业未来五年将进入新的发展期，市场将复苏并重返两位数的年增长速度。而寿险公司将逐步走向价值创造，不再追求量的增长，而是关注如何通过规模、市场份额和增长等来创造价值。

麦肯锡预计，未来公司将要实现盈利增长，保险公司将侧重于三大领域的商机，一是新兴-城市化的中产阶级带来的保险产品需求、医疗与健康保险需求以及退休养老金计划。

“负债风险管理和投资能力均有助于推动收益，而风险管理是推动中国寿险业价值创造差异的主要驱动因素。”麦肯锡全球资深董事石磊表示，根据全球各大保险市场发展的经验，随着市场不断成熟，价值创造将由资产端转向负债。

对于保险公司而言，资产端意味着其投资业务，而负债端是指销售保险产品等传统保险业务。在目前国内寿险业由前五大保险公司垄断的情况下，一些新兴保险公司正通过提高投资回报来吸引客户，从而迅速扩大其业务规模。

他说，每家公司都会做一个战略选择，当然会差异化发展，来寻找自己的独特优势。若希望通过投资来迅速壮大，就需要对公司的资本管理和风险管理能力进行加强。

“人人都想做中国的巴菲特，但巴菲特毕竟只有一个。”他亦认为，虽然各种战略的选择没有对错，但希望通过投资来取得持续领先的回报并不太现实，仍要回归到负债能力的培养上。

麦肯锡统计2004年至2013年数据，将国内寿险公司按业绩增速大致分三类。结果显示，领先寿险公司与排名落后的寿险业者在投资回报率方面其实差别不大，主要是非投资利润方面的差异，使得这两类寿险公司的盈利平均增速差距可达20个百分点。

报告指出，到2020年，户均可支配收入达1.6万-7.9万美元的家庭将迅速膨胀，这一群体将贡献寿险总保费的一半，远高于2013年的25%；而养老意识的增强加之退休人员储蓄的增多，对于能打造养老品牌且提供全面养老计划的寿险机构将是重大机遇，未来3-5年寿险资产管理规模将以20-30%的速度持续增长。

麦肯锡建议，为抓住中国新的盈利增长良机，寿险公司必须在四大关键方面加强能力，即利用数字化工具和分析来打造新的客户关系和经销商关系、培养风险和资本管理能力、扩展分销能力和降低分销成本、挖掘有效账户的潜在价值。（完）