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中国财经 | 2016年 1月 25日 星期一 15:41 BJT

去年保险业实现保费收入同比增20% 险资收益同比增46%--中国保监会

路透北京1月25日 - 中国保监会周一表示，2015年保险业实现保费收入同比增长20%，行业去年实现利润同比增长38%。

保监会召开发布会介绍，去年行业实现保费收入2.4万亿元人民币，实现利润2,823.6亿元；保险资金运用实现收益7,803.6亿元，同比增长45.6%，平均投资收益率7.56%。

此外，保监会表示，截至2015年底，保险机构累计发起设立各类债权、股权和项目资产支持计划499项，合计备案注册规模1.3万亿元。（完）

(发稿 李贺；审校 杨淑祯)

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