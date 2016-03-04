中国财险备案产品将在行业协会注册 7月后适时实施自主注册改革

路透北京3月4日 - 中国保监会周五称，将财产保险公司备案类产品（农险除外）向保监会备案，转变为公司在行业协会建立的财产保险公司备案产品自主注册平台进行自主、在线、实时产品注册。

保监会网站发布的关于开展财产保险公司备案产品自主注册改革的通知称，将建立监管抽查和产品退出机制，并于2016年7月底前完成平台搭建、制度建设、联调测试等各项工作；此后，财险备案产品自主注册改革适时正式实施。

通知指出，注册平台对提交的注册材料进行自动审核，材料完整的实时予以注册，产品注册完成后方可使用；行业协会负责及时将已注册产品通过电子报备系统向保监会集中备案，公司无需再向保监会报送备案材料。

上海证券报此前援引业内人士称，财险备案产品注册改革将分三步走。第一步，2016年5月底前，初步搭建注册平台及产品数据库，起草自主注册改革实施规则和操作流程等配套制度；第二步，2016年7月底前，完成联调测试及试运行，完成各项自主注册改革配套制度建设；第三步，待完成上述工作后，改革各项措施具备实施条件后，正式实施自主注册改革，具体实施时间待定。（完）