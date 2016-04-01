焦点：投资大赚点亮中国险企年报 偿二代监管下生财仍亦有道

作者 马蓉

路透北京4月1日 - 尽管中国股市去年经历暴涨暴跌的牛熊转换，但国内保险企业仍投资收益大赚，净利润亦保持增势迅猛态势，与进入“过冬期”的银行业形成鲜明对比。不过，考虑到经济放缓及利率下行等“紧箍咒”难松，今年险资再投资压力不减。

与此同时，中国保险业2016年正式进入以风险为导向的“偿二代”监管，经营稳健的大型险企资本压力将得到释放，投资激进、资产负债严重错配的中小险企则会面临更高的资本金要求；而加配权益类资产及围绕金融、互联网等产业的投资将成为险企的必然选择。

“低利率环境下债权投资也随之下降，（加大股权投资）算是一个方向吧。”一位保险公司资管部门人士表示，虽然当前资本市场较去年低迷会有影响，“但今年利率更低，何况股市最近走得也还不错。”

四大寿险企业2015年报显示，中国太保(601601.SS)(2601.HK)净利增速高达60.4%位居首位，中国平安(601318.SS)(2318.HK)和新华保险(601336.SS)(1336.HK)分别以38%和34.3%的增速紧随其后；国内最大寿险公司--中国人寿(601628.SS)(2628.HK)则增长7.7%，因传统准备金折现率假设变动等精算假设的更新减少了部分利润。

增配股权比例使得投资收益率提升，是上述险企业绩高增的主要原因。去年上半年资本市场向好促险企明显扩大权益类投资，虽然三季度后股市反复震荡筑底，但险企及时控制仓位，收益受股市起伏影响有限。

如中国人寿年报显示，因交易性股票价差收入大幅增长以及配置规模增加，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益同比增长267.1%；股票和基金价差收入大幅增加，使得可供出售金融资产收益同比增长92%。

中国平安首席投资执行官陈德贤近日在接受媒体采访时也表示，去年平安加大了对优先股的配置比例，投资占比大幅提升1.7个百分点至2.5%。

另据此前全国保险监管工作会议披露的数据，2015年保险资金运用实现收益7,803.6亿元，同比增长45.6%；平均投资收益率7.56%，创2008年以来新高。

保监会主席项俊波在今年“两会”期间表示，保险资金是资本市场重要的机构投资者， 加大股权投资是今后一段时期国家大力发展直接融资、支持资本市场发展、降低宏观经济杠杆的大方向。

中国四大寿险公司2015年净利增速及投资收益数据比较：

净利增速 总投资收益 总投资收益率 比上年提升 中国人寿 7.7% 1,455.4亿元 6.24% 0.88个百分点 中国平安 38.0% 1,147.5亿元 7.80% 2.7个百分点 中国太保 60.4% 559.1亿元 7.30% 1.2个百分点 新华保险 34.3% 456.0亿元 7.50% 1.7个百分点

**应对挑战**

虽然业绩靓丽，但保险业仍不得不面对长期低利率环境对投资端的不利影响，而之前高质量、高收益的投资标的已变得稀缺，加之资本市场较低迷，短期险资再投资压力较大。

不过，保险公司对此已有应对之策。

中国人寿2015年已在加大对另类、非标的投资力度，如与国际PE合作加强境外资产配置；同时借银行股估值处周期性点的窗口，收购广发银行20%股份，成为该行第一大股东，整合银行与保险在多个方面综合协同发展，提高综合竞争实力。

海通证券分析师孙婷在研报中指出，中国人寿上述长期性投资虽然当期利息收入较少，但有利于未来该公司长期投资收益的实现。

中国太保在业绩发布会上也表示，今年国内外不确定因素增多，除了坚持大盘蓝筹及高分红股的价值投资外，还会选择更多的投资策略，例如分级A基金及可转债的投资。

人保集团(1339.HK)和平安集团则将在互联网方面加大投入。

人保集团副总裁盛和泰在业绩发布会上表示，目前公司正在筹备互联网金融服务公司，希望能通过“互联网+保险”这一方式，来推进产品的创新。人保内部有大量的支付业务，第三方支付公司可以整合客户资源，打通集团面向互联网金融的主要环节。

相比人保，平安更具“互联网基因”，将依托陆金所、万里通、好房等为代表的互联网金融平台，发挥综合金融的强大协同效应。其中陆金所已成为中国最大的互联网金融交易信息综合服务平台。

有大型险企负责人近期在投资策略会上也表示，考虑成立地方产业基金，将地方政府和商业银行信用纳入；PPP（政府和社会资本合作）将成为结构化投资的重要方向，优选纳入政府采购行为的PPP项目。

兴业证券研报指出，险资会增配投资性不动产、基础设施股权计划等在偿二代下资产风险因子下降的资产，投资方式将拓展至PPP等。

中国保险资产管理业协会报告称，在经济结构调整的大背景下，“资产荒”问题将会持续蔓延，另类投资配置已成为保险资金投资的必然选择。在另类投资业务的具体领域上，保险资金将围绕金融、地产、医疗、现代农业、养老社区、互联网等产业开展投资。

**管住后端**

2012年以来保监会持续拓宽险资投资范围，不断释放政策红利。但既然“放开前端”，“后端”就一定得管住。近年不少中小寿险公司依靠以“万能险”为主打的高收益产品，迅速抢占市场份额，并将流动性风险、“短钱长配”引入以稳重传统着称的寿险业。

不过，中国保险业正式进入“偿二代”将扭转此局。与规模为导向的监管体系“偿一代”相比，“偿二代”以风险为导向，以提高保险公司全面风险管理水平，强化资本约束，防范偿付能力风险。因此，风控体系健全、经营稳健的公司资本压力将得到释放。

“保险公司是很怕查的，所以基本都是望风而动。”上述险企人士表示。

中国人寿年报显示，截至2015年末，其偿付能力充足率为330.10%。该公司副总裁杨征称，偿二代实施有利于公司提升经营管理水平，去年末公司偿二代下综合偿付能力充足率较偿一代上升。

中国平安偿二代下寿险、财险偿付能力充足率则分别为219.7%、269.5%，也高于偿一代下的203.2%和182.2%；新华保险偿二代下综合偿付能力充足率为280.96%，亦高于偿一代下的227.43%。

保监会2015年四季度偿二代试运行数据显示，偿二代下长期保障性业务占比最高的前十大寿险公司偿付能力充足率较偿一代大幅度提高，而承保期限短、内含价值不高的寿险公司偿付能力充足率下降很明显。

中诚信国际报告预计，偿二代正式施行后，中小险企的高现金价值产品会有较大幅度降温，同时长期期缴产品、保障型产品的开发和销售力度会加大。

此外，保监会也加强了对中短存续期产品监管力度，防范部分险企因资产负债错配导致的“短钱长用”以及流动性风险。[nL3S16Q1Z4]

“如果中短期产品比例过大，保险公司又做了长期投资，可能会造成挤兑风险。”一大型险企人士称，“（占比高）都是小公司，或者想拿保险资金当融资渠道的，如宝能系的前海人寿，而稳健的保险公司都在发展长期期缴产品。”

这与上市保险公司年报数据相吻合。2015年中国平安的万能险规模占比较上年下降1.6个百分点，中国太保万能险收入规模较上年下降7%，新华保险万能险收入则未增长。

兴业证券研报认为，去年12月起，前海人寿、生命人寿等多次举牌上市公司，并增持多家公司股权至20%以上，很可能是主动应对偿二代的新变化，降低自身最低资本消耗，提高偿还能力充足率；预计险资可能会通过举牌方式进一步提高持股集中度。（完）