（重发）焦点：中资保险公司甘愿火中取栗以求巨大回报

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路透香港6月26日 - 数年来中国大型保险公司的狂飙，一部分是由在风险投资品上的大举投资所引发，然而一旦经济放缓引发严重债务违约，则这些投资将给其资产负债表留下规模达数十亿美元的巨大窟窿。

根据中国保监会的数据，自2010年以来全国保费收入按照年均13.4%的速度增长。然而在利率较低以及股市不稳的环境下，保险业越来越多地将目光投向另类投资上，以期从中获得能够满足业务增长需求的回报。

路透针对中国平安和新华保险等五家最大上市保险公司的调查显示，这些保险公司持有的股票、债券和现金之外的资产在五年内增长了逾三倍，达到了9,840亿元人民币(1,500亿美元)。

调查显示，这些另类投资--包括不透明、风险较高的影子银行相关资产，比如信托和理财产品--约占这五大保险公司总资产的16%，高于2011年的5%，为仅次于固定收益产品的第二大资产类别。

分析师称，这些由银行创设的、包括了理财产品和可转让定存单的投资，其中很大一部分被输送到了债务缠身的国企和私企，违约风险不断上升。

官方数据显示，目前银行不良贷款已经接近2%，处在11年高位；很多分析师认为情况糟糕得多，一些银行认定问题贷款的进度较慢，或者干脆将其列入表外资产。

资产支持项目计划、信托计划及WMP等资产在低迷时期也很难变现，因为缺乏二级市场，而且投资周期较长。

“越来越多资金投向高风险高回报资产，就像那艘泰坦尼克号，万一沉没的时候，仅仅一个救生艇根本不够，”香港Nighthawk Capital的中国股票投资经理Thomas Monaco称。

“保险公司真正的问题在于中国整体投资收益在下降，所以他们只能不顾信用风险，而去追逐利率更高的投资品种，而这些投资产品很多会沦为不良资产。”

中国五大保险商未回应置评请求。

**激进策略**

中国人寿以及中国人民保险集团(1339.HK)等大型中资保险公司的保费收入，有一半以上来自寿险产品。

为获得保费增长，一些公司一直不断推出高回报的短期保单。

“为了要提供这么高报酬的产品给客户，他们必须采取更为积极的投资策略以赚取高收益，”穆迪投资服务公司(Moody's)副总裁严溢敏表示。

股市和债市并未达到保险业者的要求，沪综指.SSEC今年下跌19.4%，成为亚洲表现最差市场，中国10年期政府公债收益率在2014及2015年分别下跌98.2个基点及78.6个基点。

新加坡大华银行继显证券保险业分析师Edmond Law表示，政府公债投资可以达到约3%的报酬率，部分财富管理产品可以提供4-5%报酬率，但“风险极高”。

新华人寿保险去年投资于未上市股票、信托产品及财富管理产品的规模跳增超过四倍。

根据新华人寿最新年报，其定期存款投资下滑23.7%，股票下滑近2%。2015年该公司获利增加34.3%，主要拜投资收益之赐。

不过新华人寿在年报中称，自2015年初以来已经“严格收紧对非标准产品的风险偏好”，并经常就其曝险进行评估及压力测试。

路透要求新华人寿对于风险控管措施置评，但该公司并未回应。

可以确定的是，并非所有非传统替代投资都是风险偏高的，路透调查的保险业者并不提供“替代投资”项目下的细目，并从商业地产及基础建设项目赚取稳定报酬。

不过行业监管机构也正在采取行动，确保他们适当的管理旗下2万亿(兆)美元资产，这个资产规模相当于中国国内生产总值(GDP)的五分之一。

上海证券报本月稍早指出，中国保险监督管理委员会(CIRC)已经就保险业者对于股票、私募股权及房地产投资等进行检查。(完)