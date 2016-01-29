今年起施行“偿二代”监管体系 强调资产负债匹配风险--中国保监会

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月29日 - 中国保监会周五称，今年起结束保险业偿付能力监管体系“双轨并行”的过渡期状态，正式切换为风险导向的偿付能力体系（偿二代），对投资管理更加强调资产负债匹配风险。
保监会提供的新闻稿称，偿二代能更好识别高风险公司，引导保险公司积极调整经营理念、市场策略和风险管理，完善风险管理体系，不断改善偿付能力。
“与偿一代相比，偿二代突出的本质特征是风险导向，偿二代根据风险而不是偿一代下根据规模来设定资本要求，实现对保险公司风险的全覆盖，更加精细地度量风险。”中国保监会财务会计部（偿付能力监管部）主任任春生称。
他指出，偿二代对产品结构高风险、管理能力差的公司有负面影响，“从去年一季度起多的时候有十几家不达标，每个季度家数都在降低，四季度还有六家不达标。”
任春生强调，偿二代下，高风险公司的偿付能力充足率比在偿一代下明显下降，个别偿一代达标的高风险公司降为不达标，倒逼保险公司更加重视全面风险管理。
保监会并指出，偿二代逆周期机制在股市上涨时额外增加资本要求，有利于抑制非理性投资，在股市下跌时保证偿付能力稳定，有利于发挥保险公司作为机构投资者的重要作用。
此外，偿二代下产品和投资结构优化成为实际资本增长主要来源，外部增资对偿付能力的影响较弱，内生性增资对偿付能力的贡献提升，保障业务和长期投资占比高的公司偿付能力明显改善。
2015年2月，保监会向各保险集团、保险公司和资管公司下发偿二代17项监管规则和过渡方案，开启偿二代试运行过渡期。
国际会计和咨询事务所安永2014年11月曾表示，“偿二代”正式实施后将利好优质保险公司，以风险为导向的监管将不再以保费规模论英雄，风险管理能力将直接与资本要求挂钩。（完）
(发稿 马蓉；审校 李贺/张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)