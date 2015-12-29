焦点：中国险资围猎A股惹保监会出手 折射粗放负债与资产荒窘境

图为位于上海陆家嘴金融区的上证所内的交易员们。 REUTERS/Aly Song

作者 李贺

路透北京12月29日 - 中国部分保险资金频频举牌上市公司之际，中国保监会周二召开保险行业会议，提示相关投资风险以及流动性问题，强调加强资产负债匹配管理。多家保险公司人士还对路透表示，会议议题还包括提醒险资二级市场举牌风险，以及关联交易等。

从上周的强化信息披露到此次提示风险，保监会一系列举动看似针对近期热炒险资举牌个案，而保险业人士指出，在资产荒趋势延续的大背景下，这更多是前几年保险理财化规模扩张和传统投资品收益下降、优质投资标的稀缺的产物。

“保险公司高息短期负债，会更加追求高收益的权益投资，这里风险很大，监管放开投资前端，却忽略资产负债匹配，一旦现金流出现问题，必定产生系统性风险。”一位寿险公司高管指出。

该位高管进一步表示，保险用高息短期资金进行二级市场投资，如果不能拿下标的，资金端会有较大的压力，拿下股权后又由于举牌资金期限短也会对上市公司经营决策产生影响。

此外，亦有保险业人士认为，险资过多二级市场股权类投资也会带来后面更多的关联交易风险。

保监会官方网站刊登新闻稿显示，周二中国保监会召开保险行业风险防范工作会议，研究分析新形势下保险行业发展面临的风险和问题，提示低利率市场环境下，债务信用风险、资产负债错配、资本市场波动、利率下行等风险因素将给保险投资收益带来更大的不确定性等问题。

近期，深圳宝能投资集团旗下深圳钜盛华和前海人寿连续增持万科(000002.SZ)(2202.HK)股票；根据前海人寿公告，截至12月20日公司持有6.66%的万科股票。而万科管理层筹划增发以应对，并欢迎安邦保险集团成为其重要股东。

“宝万之争”引起监管层关注。保监会上周三发文，对保险机构举牌上市公司股票需披露信息进行了规范，尤其规定保险机构举牌上市公司需要披露资金来源、投资比例、管理方式等信息。证监会周五称对宝能系收购万科高度关注，正会同银监会、保监会对此事进行核实研判。

虽然单个事件吸引眼球，但一位险资投资经理认为，前海人寿所有投资应该是受到保监会监管，且在宝能收购万科当中，前海人寿只是一致行动人之一，风险敞口也有限；保监会连续的动作是针对行业的整体情况。

“今年险资举牌太多，原先险资主要配置债券，近年来保险推出不少高预期收益率的保单，而债市收益率下行使得保险公司为了满足保单的成本，只能大量投股票，造成今年激进的险资举牌局面。”一位知名券商非银行业分析师指出。

华夏银行(600015.SS)12月28日公告称，德意志银行股份有限公司、德意志银行卢森堡股份有限公司、萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业转让持有的华夏银行19.99%股权给中国人保财险(2328.HK)。

保险举牌A股不完全是由负债驱动，也有主动作为的因素。保险资管人士指出，股灾后监管一系列号召上市公司增持股票并限制抛售的规定；一些上市公司基于市值管理主动找到险资希望成为基石投资人，以及保险公司希望与其举牌金融机构产生业务协同等。

**保险投资多元化之路漫长**

有资管行业人士认为，保险资金大量举牌上市公司受到固定收益产品利率下行的影响，也说明中国当前缺乏好的投资领域和高增长行业；亦说明了保险资金的无奈，侧面反映出险资投资能力的不足。

中国保监会保险资金运用监管部主任曾于瑾撰文称，近年来，金融市场竞争激烈，保险负债端成本逐步上升；银行存款、债券等传统投资品种已无法满足保险资产对收益率的需求，这迫使保险机构寻找新的投资领域，保险业非传统投资占比快速增长。

根据保监会11月的统计数据，保险业前11个月包括基础设施投资计划、不动产、长期股权等其他投资30,186.25亿元人民币，占比险资资金运用的27.81%，较2014年末23.67%的比例有所提升。

但在多元化投资方面，曾于瑾也指出，中国保险资金境外投资比例较低。目前，保险资金境外投资尚处于探索起步阶段，投资运作较为谨慎，规模相对较小，占保险业总资产比重约2%。

国内高收益资产短缺，资金海外投资成为新趋势的情况下，保险资金的投资能力成为其难以出海寻找优质投资标的的制约因素。

海外投资咨询机构资立方创始人王冠对路透表示，目前海外存在收益回报稳定的优质投资标的，从接洽的许多国内资管机构看，比较青睐海外地产投资机会，一些发达国家不仅有稳定的人口流入支撑地产价格，也有更灵活的投资方式可供不同偏好的投资者选择。

她并指出，其实保险资金正式海外不动产投资的最佳人选，也有大型的险资出海先例，不过对于大多数保险公司，这条路并不平坦。国内资金海外投资很容易遇到陷阱，比如拿不到优质的资产，或者由于不熟悉海外法律法规而导致投资损失。

“比如环境就是房地产开发的主要问题之一，有的国内资本投资的房地产项目就是因为当地的物种保护等原因就被叫停，蒙受损失，因此海外投资出了钱需要比较高的技术风控门槛。”她认为。

一位外资投资机构人士称，大型险资机构已经开始海外布局投资，其实是一个信号；但实力弱小的机构出海还需要接受咨询辅导，才能在海外细分领域找到投资机会。（完）