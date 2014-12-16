保监会允许险资投资创投基金 强调分散投资原则

路透北京12月16日 - 为支持创业企业和小微企业，中国保监会发布通知允许保险资金投资创业投资基金，但要求保险公司在遵守现有权益投资监管比例基础上，投资创业投资基金余额不超过上季末总资产的2%，投资单只基金余额不超过基金发行规模的20%。

刊登在保监会网站的《关于保险资金投资创业投资基金有关事项的通知》并规定，险资投资的创投基金，应当不是基金管理机构管理的首只创投基金，且单只基金募集规模不超过5亿元人民币，单只基金投资单一创业企业股权的余额不超过基金募集规模的10%。

基金普通合伙人（或基金管理机构）及其关联方、基金主要管理人员投资或认缴基金余额合计不低于基金募集规模的3%。

保监会发布的新闻稿显示，目前，有关保险机构通过股票、股权投资计划、项目资产支持计划等方式，已直接和间接投资中小微企业500多亿元。

“通知发布后，按2014年10月末保险业总资产测算，可为小微企业间接提供近2000亿元的增量资金，为缓解小微企业融资难融资贵等问题，促进小微企业健康发展打下坚实的资本基础。”新闻稿称。

此外，通知将保险资金可投资的股权，由成长期、成熟期企业，拓展至涵盖创业期企业在内的各发展阶段。

“（这将）进一步完善股权投资政策布局，增强资金运用灵活性，分散投资风险，并支持保险机构积极融入创业企业引领的经济转型和科技创新，适应经济新常态，把握发展新机遇，分享新一轮经济增长成果。”新闻稿表示，此举还有利于进一步深化保险资金运用市场化改革。

国务院8月中旬发布关于加快发展现代保险服务业的若干意见曾明确提出要研究制定保险资金投资创业投资基金相关政策，鼓励保险公司通过投资企业股权、债权、基金、资产支持计划等多种形式，为科技型企业、小微企业、战略性新兴产业等发展提供资金支持。 （完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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