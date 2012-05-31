中国超声电子将与英特尔共同开发超级本触摸屏

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透上海5月31日电---中国广东汕头超声电子股份有限公司(000823.SZ)周四刊登公告称,其已与英特尔(INTC.O)中国公司达成意向,为超级本(Ultrabook)产业链共同开发一体化电容式(OGS)触摸屏.
超级本是是英特尔为与苹果(AAPL.O)的iPad及安卓(Android)平板电脑竞争而提出的新一代超轻薄笔记本电脑.
公告称,超声电子已为英特尔中国开发OGS触摸屏解决方案.未来根据项目状况和成果,以及市场趋势和超声电子的工厂产能,英特尔中国和超声电子将共同讨论为平板电脑和超级本开发更多OGS触摸屏项目;英特尔中国将帮助超声电子与OEM(原厂委托制造)和ODM(原厂委托设计)厂商建立商务合作关系.
长信科技(300088.SZ)上月亦宣布,将与英特尔合作开发18.5英寸OGS触摸屏,这种触摸屏将主要搭载在一体机(AIO)电脑和超级本电脑上.(完)
--发稿 林琦 审校 丁淑琴
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