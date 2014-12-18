调查：中国可能在明年3月降息25基点以刺激经济

图中为百元面额的人民币纸钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透12月17日 - 路透调查显示，三分之二的分析师预计中国人民银行将在2015年3月降息。

中国央行，即中国人民银行，在11月21日突然降息以刺激经济成长和抑制通缩风险，为两年来首次降息，让金融市场感到意外。中国经济增长速度处于近25年来的最慢水平。

中国央行把一年期贷款基准利率下调40个基点至5.6%，把一年期存款基准利率下调25个基点至2.75%。

参与决策过程的消息人士在11月告诉路透，中国央行可能再次行动。这暗示长期以来不愿意降息的中国高层领导人最终被增长疲弱和房价降温改变了立场。

过去一周访问的15名分析师中，有10人认为下次调降目前在5.60%的贷款基准利率可能是在明年3月，下调25个基点。其他人的预期是明年4月或5月降息。

“如果中国人民银行不希望欠佳的经济数据和全球市场疲弱过度影响市场，就可能很快有所行动，”瑞穗银行分析师Vishnu Varathan表示。他认为中国人行12月31日前再次采取行动的机率为50%。

“特别注入流动性不会激发充分的信心，降息可以更好地暗示放宽政策，或者降低回购利率，或者降低其他利率，”Varathan说。

迄今决策层坚持采取定向措施，比如有选择地对银行降低存款准备金率，向银行体系注资，以释放资金促进放贷。

但面对通胀放缓，企业、制造商和地方政府难以偿债，对他们来说借贷成本仍偏高。

最近几个月中国消费者物价上涨势头稳步降温，因全球油价暴跌，且国内经济减速拉低物价升势。近三年来生产者物价持续下降，给制造商带来压力，并抑制其获利。

这种趋势不太可能很快逆转，尤其是考虑到中国一些主要贸易伙伴都在抗击通胀减缓和经济增长疲弱问题，这降低了对中国商品的需求。

外界广泛预计，欧洲央行将从明年年初开始购买主权债，使欧元区摆脱经济成长疲弱以及通缩风险不断上升的局面。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)和英国央行则相反，它们可能将于明年开始升息，尽管薪资成长疲弱以及通胀偏低使人们对升息时间存疑。

最新的路透调查中，大部分受访分析师预计，人行将在2015年第一季的某个时候下调存款准备金率和存款利率。

“人民银行需要注入流动性，以降低中小企业的借款成本(这些企业无法直接受惠于指标利率下调)，并抵消即将到来的银行业监管收紧的影响，”Capital Economics分析师Mark Williams表示。

调查显示，受访者预计，明年存贷款利率将分别下调50个基点，至2.25%和5.10%。到2015年12月，存准率料将从当前的20%下调至18.50%。(完)

(编译 张涛/李爽/王颖；审校 杜明霞/龚芳/郑茵)

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