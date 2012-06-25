中国利率市场化令银行业利润生变--麦格理

路透香港6月25日电---国际投行麦格理近日针对中国早于预期实施的利率市场化影响发布报告,表示由於利差缩小将影响中国银行业的利润,因此下调内地银行股票目标价格6%-19%.

中国央行此前自6月8日起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.同时将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.

上述政策出台後,各家银行迅速上调各期限存款利率.四大国有银行统一行动,而股份制和城商行中,不少则将存款利率一浮到顶.

麦格理表示,存款利率的上调将导致存款成本上升,利润则相应有所减少.并预估2012-2014年的未来三年内,四大行的净息差将下降21个基点,运营及盈利能力受到影响.

故预计2014年净资产收益率将由2011年的21%左右,下降至18%左右;而2011-2014年的平均复合增长率预计也由2007-2011年的26%大幅下调至11%.

**下调预期股价**

报告指出,在低收益预期和银行业放宽管制的不确定因素影响下,下调中国内地银行预期股价6%-19%.

报告认为,中小型银行中民生银行(1988.HK)(600016.SS),招商银行(3968.HK)(600036.SS)较优;而在大型银行中,则看好农业银行(1288.HK)(601288.SS)和工商银行(1398.HK)(601398.SS).

因宏观和银行板块的不确定性,麦格理指出未来两个月促使银行业盈利优异的刺激因素有限,但8月中可能会有较为优异的表现.

麦格理并指出,注意到中国公众对银行业的高盈利不满情绪明显,因此预期中国内地以国有银行为主的大行在2012和2013年能够更多关注资产质量控制和业务重组,而不是以增加盈利为首要目标.

**放松管制**

麦格理认为,基於银行业的复杂特性,进一步的放松管制和改革只会以一种逐步发展的方式进行.银行是最重要的经济行业,仍然受益於国家的政策保护.

银行业的继续改革将会带来巨大的经济利益,但这过程中必须维持银行持续性支撑国民经济发展的能力并且保证产业平稳健康的发展.

报告预期未来会有几个方面的重要改革.一是大力推行和发展债券市场;二是进一步鼓励金融业服务于中小型企业和零售业;三是将给予银行更多的贷款利率下调浮动权;四是更多的鼓励银行基於上海银行间同业拆放利率(Shibor)来制定贷款价格;五是放松对LDR(贷存比)的控制.

此外,报告还提到明年开始推行的中国银行业新资本管理办法也是重要改革内容之一.而最终,银行业将迎来全面实现存款利率制的市场化.(完)

--整理 张媛; 审校 毕晓雯/张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。