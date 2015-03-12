国务院：开展互联网股权众筹融资试点 加快发展众创空间

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京3月12日 - 中国国务院办公厅日前发布关于《发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》，部署推进大众创业工作，完善创业投融资机制，开展互联网股权众筹融资试点。
中国政府网刊登的意见称，要构建一批低成本、便利化、全要素、开放式的众创空间。降低创新创业门槛。深化商事制度改革，为创业企业工商注册提供便利。对众创空间等新型孵化机构的房租、宽带接入费用和公共软件等给予适当财政补贴。
鼓励科技人员和大学生创业。加快推进中央级事业单位科技成果使用、处置和收益管理改革试点，完善科技人员创业股权激励机制。推进实施大学生创业引领计划，为大学生创业提供场所、公共服务和资金支持。
支持创新创业公共服务。支持中小企业公共服务平台和服务机构建设，促进科技基础条件平台开放共享，加强电子商务基础建设。完善专利审查快速通道，对小微企业核心专利申请予以优先审查。
加强财政资金引导。发挥财政资金杠杆作用，通过市场机制引导社会资金投入，培育发展天使投资群体，支持初创期科技型中小企业发展。规范和发展服务小微企业的区域性股权市场。鼓励银行业金融机构为科技型中小企业提供金融服务等。（完）
欲浏览全文请点选中国政府网 www.gov.cn/
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。