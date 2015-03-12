国务院：开展互联网股权众筹融资试点 加快发展众创空间

路透北京3月12日 - 中国国务院办公厅日前发布关于《发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》，部署推进大众创业工作，完善创业投融资机制，开展互联网股权众筹融资试点。

中国政府网刊登的意见称，要构建一批低成本、便利化、全要素、开放式的众创空间。降低创新创业门槛。深化商事制度改革，为创业企业工商注册提供便利。对众创空间等新型孵化机构的房租、宽带接入费用和公共软件等给予适当财政补贴。

鼓励科技人员和大学生创业。加快推进中央级事业单位科技成果使用、处置和收益管理改革试点，完善科技人员创业股权激励机制。推进实施大学生创业引领计划，为大学生创业提供场所、公共服务和资金支持。

支持创新创业公共服务。支持中小企业公共服务平台和服务机构建设，促进科技基础条件平台开放共享，加强电子商务基础建设。完善专利审查快速通道，对小微企业核心专利申请予以优先审查。

加强财政资金引导。发挥财政资金杠杆作用，通过市场机制引导社会资金投入，培育发展天使投资群体，支持初创期科技型中小企业发展。规范和发展服务小微企业的区域性股权市场。鼓励银行业金融机构为科技型中小企业提供金融服务等。（完）

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(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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