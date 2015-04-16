中国证监会官员称放宽行业准入等支持互联网企业开展资本市场业务

路透上海4月16日 - 中国证监会主席助理张育军表示，互联网+资本市场是时代发展的必然要求，监管部门支持该类企业开展资本市场业务，具体举措包括放宽行业准入，实施业务牌照管理，以及支持互联网企业改制上市融资等。

刊登在中国证券业协会网站的新闻稿称，他是在“互联网+资本市场”培训研讨会上作出上述表示的。

他并透露，监管部门还在互联网企业开展场外业务；鼓励其参与资本市场基础设施建设等多方面予以支持。

不过张育军强调，互联网企业开展资本市场业务，既要成为业务创新的“试验田”，也要遵守公开、公平、公正等，严守“六条”底线：即不得变相吸收公共存款、不得变相非法集资、不得开展保本保底业务、不得进行内幕交易、不得进行利益输送、不得开展资金池业务。

国务院总理李克强在今年政府工作报告中提出制定“互联网+”行动计划。推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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