综述：中国互联网金融挑战传统银行业 业界超越竞争看融合

张金栋

路透上海7月12日 - 互联网金融在中国方兴未艾，面临挑战的传统银行业正在谋求转型升级；而对新兴互联网民营银行而言，竞争并非是简单的重新分蛋糕，而是实现互联网金融和传统金融的相互融合。

互联网金融业务近年来异军突起，传统银行的零售业务首当其冲受到蚕食，随着互联网技术不断进步，公司金融也开始遭遇挑战，作为负债端的银行存款亦遭到明显冲击；而对传统银行而言，更大的考验来自商业模式的考验。

兴业银行(600016.SS)行长李仁杰周六在2015?上海新金融年会暨互联网金融外滩峰会上指出，互联网金融刚开始根本不讲商业的IOE、市盈率，而是讲市场占有率，有多大的流量，“如果这种文化、这种商业模式今后在金融领域大行其道，那可能真的会带来很大的变化。”

“银行业在应对互联网金融方面，银行业也非常的努力，动足脑筋、想尽一切办法应对。”交通银行(601328.SS)(3328.HK)首席经济学家连平表示。

他指出，银行在大量用互联网的技术在银行内部各项业务，尤其是支付结算，信息系统、风险管理，还有涉及到数据、系统等方面，大量运用互联网技术。另外银行业在创办互联网子公司，或者打造网上银行；还有一个是和互联网金融的代表性企业合作。

当然连平也提出了自己的疑虑，他认为互联网子公司也好还是和互联网金融企业合作也罢，都存在一定的难度。“当前应对这一轮的挑战，最最需要做的，还是互联网+，要把一些相适应的业务中间，很好的花功夫做做好，这才是你的优势。”

浙江网商银行行长俞胜法认为，互联网金融无非是借助了互联网的技术，它的风控体系、产品的结构没有实质性的变化，最终的核心还是风险控制，不论是互联网金融还是传统金融。

“大家要各自保持本色，……，有些确实是你的优势、特长，我觉得还是要保持，”俞胜法说道，互联网金融和传统金融在体制机制，组织架构、运作模式等方面都存较大差异，相互照搬意义不大，特别是在互联网金融运作理念上，很难学习、模仿。

**从被蚕食到融合**

面对互联网金融的蚕食和挑战，传统金融也并非无动于衷，传统金融在进一步发挥其在资本、资金实力，风险控制经验，以及客户、技术和网络的优势，特别是充分利用和挖掘好银行所拥有的海量数据的价值。

传统金融亦紧跟时代步伐，通过互联网，运用新技术来构造银行新的组织框架，创建银行新的经营机制，开发银行新的服务产品。互联网金融和传统金融在竞争中将呈现相互促进的格局，并最终相互融合，而且对立。

“互联网技术的发展，为传统银行业的变革和升级创造了条件，也为互联网企业进入银行业带来了机遇。”中国银监会特邀顾问、中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)原行长杨凯生表示，

他举例称，目前工商银行每天4亿多笔业务量中，有87%以上是通过包括网上银行、手机银行等在内的互联网渠道完成的。2014年工行电子渠道实现的交易额为456万亿元。电子渠道一年完成的业务量相当于替代了3万个物理网点。今年上半年手机银行交易额又已经接近了去年全年的交易额。

上海华瑞银行股份有限公司行长朱韬指出，目前互联网金融和传统金融的各自优势好比微笑曲线的两端，互联网金融在风控技术、大数据、征信评级技术等存较大优势是微笑曲线的右端，而位于左端的传统金融在资产非标转标、非金融转金融方面能力强于互联网金融。

“一个令人欣喜的现象，这两头彼此在往中间靠拢，传统金融领域不断朝线上出资人靠拢，右端也不断从自己的队伍建设、数据系统的建设，内部风控能力建设方面往左边迁移，最后会形成融合。”朱韬说。

他并认为，这种融合会最终把未来十几二十年的发展过程中的金融市场变得更丰富多彩、更有创新活力。（完）

(审校 黄凯)

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