上半年中国互联网保险市场实现保费收入816亿 已达去年全年水平

路透上海8月18日 - 中国保险行业协会周一发布《2014互联网保险行业发展报告》及2015年上半年互联网保险的行业经营数据。数据显示，上半年互联网保险市场累计实现保费收入816亿元人民币，同比增长1.6倍，与2014年互联网保险全年总保费水平接近，占行业总保费的比例上升至4.7%，对全行业保费增长的贡献率达到14%，继续成为拉动保费增长的重要驱动力。

中国证券报报导称，根据报告，2014年互联网保险业务收入858.9亿元，比2011年提升26倍，成为拉动保费增长的重要因素之一。当年互联网保险市场经营主体由2011年的28家增至85家，超过国内现有产寿险公司机构数量的一半。

截至2015年6月，全行业经营互联网保险业务的产寿险公司达到96家，较2014年年底新增11家，市场经营主体进一步扩容。

《报告》认为，互联网保险保持高速增长，一是由于理财型保险产品在第三方电商平台等网络渠道上的销售热度继续，同时互联网车险保费收入增速处在一个明显的上升通道中；二是由于保险公司对于互联网渠道重视度大增，加大了拓展力度，尤其是中小保险公司转战互联网，寻求新的市场空间。从险种结构看，存在发展不均衡，2014年互联网保险保费收入中占比和贡献最大的险种是车险，占比为56.4%。同时，第三方电商平台日趋成熟，保险产品线也逐渐丰富。

《报告》认为，互联网保险发展呈现多个新趋势。一是保险业与互联网将进一步深度融合，提升市场化效率；二是技术进步将推动传统保险商业模式变革；三是保险新需求将被孕育，促进跨界融合；四是互联网保险监管将更加完善。

中国保监会此前发布《互联网保险业务监管暂行办法》。保监会相关负责人表示，《暂行办法》未对互联网保险产品做出特殊规定。尽管互联网保险产品种类繁多，创新产品层出不穷，但与传统保险产品并没有本质上差别，因此，《暂行办法》采取与线下产品一致的监管要求。(完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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