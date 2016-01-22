截至去年12月中国网民达6.88亿 互联网普及率过半--互联网中心

路透北京1月22日 - 中国互联网络信息中心(CNNIC)周五发布第37次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2015年12月，中国网民规模达6.88亿，互联网普及率达到50.3%，半数中国人已接入互联网。

其中，2015年新增网民3,951万人，增长率为6.1%，较2014年提升1.1个百分点，网民规模增速有所提升，网民的上网设备正在向手机端集中，手机成为拉动网民规模增长的主要因素。

截至2015年12月，中国手机网民规模达6.20亿，有90.1%的网民通过手机上网。只使用手机上网的网民达到1.27亿人，占整体网民规模的18.5%。

网络环境的逐步完善和手机上网的迅速普及，使得移动互联网应用的需求不断被激发。2015年，基础应用、商务交易、网络金融、网络娱乐、公共服务等个人应用发展日益丰富。其中，手机网上支付增长尤为迅速。截至2015年12月，手机网上支付用户规模达到3.58亿，增长率为64.5%，网民使用手机网上支付的比例由2014年底的39.0%提升至57.7%。

受中国网络零售市场快速发展的带动，企业开展网上销售、采购业务的比例均超过30%，销售规模增长迅速。随着网络移动端的广泛使用，移动营销成为企业推广的重要渠道。在开展过移动营销的企业中，微信营销推广使用率达75.3%，成为最受企业欢迎的移动营销推广方式。（完）