中国网贷平台数连续两月负增长 1月底正常运营2771家--新华

路透北京2月16日 - 新华社援引金融信息平台银率网统计，2016年1月全国新成立网络借贷（P2P）平台共27家，环比上月减少60.9%，而新增问题平台79家，至1月底全国正常运营平台共2,771家，已连续两个月出现负增长。

分析指出，近期多地金融监管部门收紧了互联网金融企业登记注册，令新P2P平台成立难度加大，另一方面随着行业竞争加剧、加速洗牌，P2P行业对于新入行者的吸引力持续减弱，因此未来新成立平台的增长速度将会进一步放缓。

数据显示，2016年1月银率网重点监测的P2P平台平均年化收益率为11.03%，环比上月下降22个基点，创下近一年来新低。

业内人士认为，P2P行业收益率在2015年出现较大降幅，而随着市场宽松预期仍在，优质资产及项目依然难觅，P2P行业收益率2016年仍有下行空间。同时随着行业日趋规范，平台间收益率差距亦会进一步缩小。

今年1月14日，备受关注的“ｅ租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕，其在一年半内非法吸收资金500多亿元人民币，受害投资人遍布中国31个省市区。（完）