中国“十二五”互联网普及率要达到45%以上

路透北京3月29日电---中国国家发展和改革委等部门周四表示,"十二五"(2011-2015年)期间,中国下一代互联网的发展目标是普及率达到45%以上,并推动实现三网融合.

刊登在中国发改委网站的通知并称,"十二五"IPv6(国际互联网协议第六版)宽带接入用户数超过2,500万,实现IPv4和IPv6主流业务互通,IPv6地址获取量充分满足用户需求.

同期,网络单位信息流量综合能耗下降40%以上,网络设备制造产业万元增加值能耗下降15%以上.形成一批具有较强国际影响力的下一代互联网研究机构和骨干企业,新增就业岗位超过300万个.

另外,"十二五"要在下一代互联网理论研究、软件研发、设备制造、应用服务等领域实现高端突破,业务应用和终端设备对网络的支持能力显着提高,推动形成系统的标准体系.同时,提升网络与信息安全水平.

数据显示,截至2011年底,中国网民数量达5.13亿,互联网普及率为38.3%.同时,目前中国仅拥有约3.32亿个IPv4地址(不含港澳台地区),仍不能满足快速增长的应用需求.

而针对"十三五"(2016-2020年),通知亦提出,中国互联网业要基本建成世界先进水平的网络基础设施,完成向下一代互联网的平滑演进过渡,进一步提高互联网普及率,大幅缩小数字鸿沟,基本掌握关键领域核心技术和知识产权.(完)

欲浏览更多详情,请点选中国发改委网站:(here)

--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯

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