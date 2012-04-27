中投或竞购英国燃气LNG项目--消息

路透香港/悉尼4月27日电---消息人士向路透表示,英国燃气集团BGBG.L已与中国投资公司磋商,打算向後者出售BG澳洲液化天然气(LNG)项目的权益,交易价值或达20亿美元.

一位消息人士透露,BG和中投公司在大约两个月前开始磋商,但尚不清楚是否中投公司仍有兴趣购买.该主权财富基金的总规模达4,100亿美元.

消息人士补充称,首轮竞购将在6月初举行.

其他竞购方包括中海油、大阪瓦斯(9532.T)、东京瓦斯(9531.T)、三井物产(8031.T)、丸红(8002.T)和Qatar PetroleumQATPE.UL.由於协商是机密事件,所以消息人士拒绝透露身份.

BG是开发澳洲价值2,000亿美元液化天然气出口项目的全球石油巨头之一.BG等开发商要剥离一些股份,为其他项目腾出资金.

此前消息人士对路透表示,BG在150亿美元的昆士兰州Curtis Island液化天然气项目中持有93.75%权益,该公司要出让15-20%权益.消息人士称,这部分权益可能价值高达20亿美元.

BG原本计划出售该项目一部分权益,并向买家提供长期包销协议.上述消息人士称,根据修改後的协议,BG放弃了包销协议.

他们表示,只有在权益出售之後,BG才会讨论包销协议问题,很可能在项目扩展时提出包销.(完)

--编译 肖群英/李爽; 审校 徐文焰/蔡美珍

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