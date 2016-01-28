河南、内蒙古等多地两会出招去库存 宽信贷加补贴--新华

路透北京1月28日 - 新华社周四报导，陆续召开的中国地方两会（人大和政协会议）热议去库存，提出扩大公积金覆盖范围、货币化安置等多项房地产去库存举措。

新华社总结各地方政府工作报告称，继续放宽信贷政策、降低购房成本、增加购房补贴，加快棚户区改造和货币化补贴成为去库存的发力重点。

河南省政府工作报告中明确提出，将有稳定劳动关系的常住人口纳入公积金覆盖范围，促进新市民在城镇购房，鼓励农民进城购房；内蒙古政府工作报告提出将研究住房公积金支持农牧民进城购房政策，鼓励金融机构向转移进城农牧民发放购房贷款；湖南省表示，货币化安置是去库存的有效手段，原则上，2016年棚改货币化安置比例不得低于50%，对安置比例高的地区和项目将给予资金倾斜。

新华社称，户籍制度改革成各地“去库存”重要手段。上海市政府工作报告明确提出，“坚持城市建设重心向郊区转移，进一步提高郊区发展水平”；河北省政府工作报告提出，“到2020年户籍人口、常住人口城镇化率分别达48%和67%左右”。

福建省、湖南省、山东省济南市等多地政府工作报告明确，要大力发展住房租赁市场。一些地方更强调供求端发力，湖南省、山东省济南市在政府工作报告中提出要控制新建住宅的数量，改善住房供给结构。

国家统计局数据显示，去年年末，商品房待售面积达71,853万平方米，创下历史新高。

中央经济工作会议将化解房地产库存列为今年五大任务之一，提出加快农民工市民化，允许农业转移人口等非户籍人口在就业地落户，建立购租并举的住房制度为主要方向，要取消过时的限制性措施等多项举措。（完）