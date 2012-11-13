李若谷：中国较长时间内投资年均增速将保持在20%以上

* 中国国内还有巨大的投资空间

* 保护主义使中国企业走出去更艰难

* 扩大与发展中国家的贸易和投资活动

路透北京11月13日电---中共十八大代表,中国国家进出口银行董事长李若谷表示,中国经济未来几年仍将保持较快增长,未来较长时间内投资至少可保持年均增长20%以上,并预计明年中国企业的海外投资还会继续增加.

他在接受路透社的采访申请後以书面形式答复称,推动中国经济较快增长的投资,消费和外贸均会保持增长的态势,中国国内还有巨大的投资空间,中西部的基础设施还十分落後,需要大量资金进行新建,改造和升级.

"十二五规划的一个重要方面是进行经济结构调整,但这项任务并不是短时间内可以完成的,需要大量的投入."李若谷在文章中称,国有企业的合并重组也是必然结果,但合并重组并不意味着规模的缩减,缩减要由市场来决定.

中国近日公布的10月经济数据,无论是投资,消费,还是外贸均好於预期.其中,当月规模以上工业增加值同比增长9.6%,创五个月新高;1-10月固定资产同比增长20.7%.

在谈到中国企业的海外投资时,他指出,中国每年海外投资的增长不会是直线型的,这是因为海外投资增长与否是由多种因素决定的,因此出现中国海外投资起起浮浮的现象是完全正常的.

李若谷也提到,可以预见,在当前以未来一段时间内,部分实体经济体经济低迷,失业高企的趋势不会改变,针对中国的保护主义将更加层出不穷,中国企业走出去的道路将更加艰难.

因此,中国将采取市场多元化,扩大海外投资,特别是扩大与发展中国家的贸易和投资活动,提高创新能力等打破西方对华贸易中所设置的形形色色的壁垒,同时采取积极的融资支持,帮助企业实现国际化战略.

中共十八大报告提到,加快走出去步伐,增强企业国际化经营能力,培育一批世界水平的跨国公司.而在五年前中共十七大报告则这样表述,"支持企业在研发、生产、销售等方面展开国际化经营,加快培育我国的跨国公司和国际知名品牌."(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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