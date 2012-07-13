中国投行上半年股权承销收入超亚洲外资投行

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透上海7月13日电---据汤森路透/Freeman咨询的最新数据,上半年在除日本和澳大利亚以外的亚洲股权资本市场(ECM)上,中信证券(600030.SS)、国信证券和广发证券(000776.SZ)的承销额名列前十大投行的末尾,但其承销收入却超过排名居前的高盛(GS.N)等外资投行.
数据显示,高盛以承销总额65.9亿美元居各家投行首位;花旗(C.N)、瑞银UBSN.VX和摩根士丹利(MS.N)分列第二、三、四位,承销总额分别为54.9亿、50.8亿和43亿美元;而中信证券(6030.HK)列第七位,承销总额为31.7亿美元,国信和广发分别第九和第十位,承销额分别为22.8亿和20.6亿美元.
不过在估算的承销收入方面,中信证券以1.007亿美元居首;国信证券次之,为9,890万美元;广发证券列第三.而瑞银和高盛分别为6,470万美元和6,290万美元,分列第四和第五位.
从数据分析来看,国信和中信上半年的承销额主要来自A股首次公开发行(IPO),而且因承销中小盘股居多,其平均承销费率较高;而高盛、花旗、瑞银均在再融资方面颇有建树,但再融资承销费率普遍偏低,令其总体收入偏低.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)