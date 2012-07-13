中国投行上半年股权承销收入超亚洲外资投行

路透上海7月13日电---据汤森路透/Freeman咨询的最新数据,上半年在除日本和澳大利亚以外的亚洲股权资本市场(ECM)上,中信证券(600030.SS)、国信证券和广发证券(000776.SZ)的承销额名列前十大投行的末尾,但其承销收入却超过排名居前的高盛(GS.N)等外资投行.

数据显示,高盛以承销总额65.9亿美元居各家投行首位;花旗(C.N)、瑞银UBSN.VX和摩根士丹利(MS.N)分列第二、三、四位,承销总额分别为54.9亿、50.8亿和43亿美元;而中信证券(6030.HK)列第七位,承销总额为31.7亿美元,国信和广发分别第九和第十位,承销额分别为22.8亿和20.6亿美元.

不过在估算的承销收入方面,中信证券以1.007亿美元居首;国信证券次之,为9,890万美元;广发证券列第三.而瑞银和高盛分别为6,470万美元和6,290万美元,分列第四和第五位.

从数据分析来看,国信和中信上半年的承销额主要来自A股首次公开发行(IPO),而且因承销中小盘股居多,其平均承销费率较高;而高盛、花旗、瑞银均在再融资方面颇有建树,但再融资承销费率普遍偏低,令其总体收入偏低.(完)

--发稿 林琦 审校 黄凯

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