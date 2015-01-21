境外地产投资将成新常态 需加强与专业机构合作--世邦魏理仕

路透上海1月21日 - 全球最大商业地产服务及投资公司--世邦魏理仕(CBG.N)周三表示，越来越多的中国企业在境外投资房地产，这将成为一个长期趋势。企业的境外投资需要与海外专业机构加强合作，这将有助于中国企业积累国际市场经验。

根据世邦魏理仕《亚洲投资者进军环球房地产》报告显示，2014年上半年亚洲投资者跨国投资金额持续攀升，同比增长40%，23%的活跃资金便来源于中国，仅次于新加坡（29%）和香港（25%）。

世邦魏理仕认为，目前，中国投资者主要将投资目光聚焦在英国、美国、澳洲、欧洲大陆、东南亚等市场，物业类型一般以住宅开发、办公楼和酒店居多。参与境外地产开发与物业投资将会给中国房地产企业和投资机构的发展带来积极与深远的影响。

每一类物业类型的投资者及投资考量因素各不相同，例如住宅项目以房地产开发企业与人民币私募基金为主。因为相对其他物业类型而言，中国的开发商和私募基金对住宅更加熟悉和擅长。同时，有越来越多的中国人选择海外置业，无论是出于教育、移民、旅游度假或是资产配置等方面的考虑，对住宅产品有比较广泛的需求。此外，开发商认为依托国内的网络和销售渠道将依旧有助于海外项目销售。

办公物业则以机构投资者为主，他们期望可以拥有稳定的租金收入，获得稳定的投资回报，有很好的市场流动性，而且伴随经济上升趋势，享受核心办公物业资产增值收益。酒店业投资以机构投资者和家族企业为主，主要选择那些由国际知名酒店管理公司管理的酒店物业。

世邦魏理仕全球资本市场部资深董事刘丽红指出，中国企业在海外投资时往往会面临来自文化差异、法律环境、人才储备等方面的挑战。随着中国海外投资的大趋势，中国的投资者则需要更多地去了解和学习各海外市场，既要培养国际型团队，也要善于借助第三方专业机构或者当地合作伙伴，熟悉当地市场的操作和规范。

她指出，中国机构与房地产顾问公司、律所、税务规划师等专业机构合作，可以帮助海外投资开发项目的顺利实施，帮助中国企业积累国际市场经验，这势必有助于中国企业的国际化发展。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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