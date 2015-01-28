国务院：加快铁路核电等中国装备“走出去” 拓宽外储运用渠道

中国4月广义乘用车销量同比降1.7% 前四月累计仍呈负增长--乘联会
路透北京5月9日 - 中国全国乘用车市场信息联席会周二公布，4月广义乘用车销量约为169.3万辆，同比下降1.7%，环比下降13.7%；1-4月累计销量约为727.4万辆，同比下降1.4%。
路透北京1月28日 - 中国国务院常务会议周三称，加快铁路、核电、建材生产线等中国装备“走出去”，推进国际产能合作、创新对外合作模式，探索采取合资、公私合营等投资运营方式。
同时完善支持政策，拓宽外汇储备运用渠道，支持企业在境内外发行股票或债券募集资金，发挥政策性金融工具作用，为重大装备和优势产能“走出去”提供合理的融资便利。
总理李克强主持召开国务院常务会议指出，促进重大装备和优势产能“走出去”，开展产能合作，实现互利共赢，不仅是扩大国际投资经贸合作的重要机遇，可以形成新的外贸增长点，也是国内产业优化升级的重要抓手。
会议决定，大力开拓铁路、核电等重大装备国际市场，整合行业资源，创新对外合作模式，探索采取合资、公私合营等投资运营方式，为有需求的国家提供工程设计咨询、施工建设、装备供应、运营维护等全方位服务，并通过国际合作开拓第三方市场。
以钢铁、有色、建材、轻纺等行业为重点，针对国际市场需要，支持企业利用国内装备在境外建设上下游配套的生产线，实现产品、技术和合规标准“走出去”。
通过对外工程承包、对外投资等，巩固通信、电力、工程机械、船舶等成套设备出口。支持企业境外并购、建立海外研发中心等，提高跨国经营能力。
李克强稍早在广东考察时已表示，国际市场需求不振和竞争加剧，要以中国装备“走出去”为突破口着力提高对外开放水平。
此外，会议还提出，顺应网络时代推动大众创业、万众创新的形势，构建面向人人的“众创空间”等创业服务平台，对于激发亿万群众创造活力，培育包括大学生在内的各类青年创新人才和创新团队，带动扩大就业，打造经济发展新的“发动机”，具有重要意义。
国务院表示要加大相关政策扶持。适应“众创空间”等新型孵化机构集中办公等特点，简化登记手续，为创业企业工商注册提供便利；完善创业投融资机制，发挥政府创投引导基金和财税政策作用。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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