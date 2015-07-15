6月中国固定资产投资底部企稳 未来有望继续改善

路透北京7月15日 - 中国经济“稳增长”的重要抓手--投资最近显现底部企稳迹象，尽管上半年投资增速仍处于数年低点，但在中央扶持地方财政一系列政策支持下，到位资金增速提高，新开工项目亦加快增长。

统计局周三公布数据显示，1-6月固定资产投资同比增速持平于上月的11.4%，但到位资金同比增速较1-5月提高0.3个百分点至6.3%，为261,507亿元人民币。这是其连续两个月下滑后的首次回升。

前6月新开工项目计划总投资191,936亿元，增长1.6%，增速提高1.1个百分点。

“资金到位情况好转推动积极财政政策落到实处。”招商证券宏观团队在数据公布后点评道，据其测算，6月固定资产投资资金来源同比增长7.3%，较5月回升3.1个百分点。考虑到5月财政支出增速大幅下滑，招商认为预算内资金到位情况好转与地方政府债务置换计划有密切关系，6月信贷超预期也推动国内贷款到位情况摆脱负增长状态。

分项来看，前六月投资到位资金中，国家预算资金增长最为显着，为18.6%，增速提高8.3个百分点；国内贷款下降4.8%，降幅缩小1.5个百分点。

从固定资产投资最主要的三大组成部分--基础设施建设、房地产和制造业投资来看，后两者依旧低位徘徊，而基建得益于政策托底下的资金加速到位，增幅扩大。

“（基建投资）对房地产和制造业投资拖累的固定资产投资整体下滑的势头起到了对冲的作用，这说明二季度经济增长的抓手还是基建投资。”摩根士丹利华鑫证券宏观经济研究主管章俊表示，他预计三季度基建投资将继续发力，房地产投资也可能在销售回暖的拉动下企稳回升。

数据显示前六个月，房地产和制造业投资同比增速分别降至4.6%和9.7%（1-5月为5.1%和10%），而基建投资同比增速则从18.1%升至19.1%。

民生证券宏观组朱振鑫和张瑜也指出，虽然基建面临土地出让金与财政收入的双下滑挤压，但最近政策托底基建的态势明显，先后有包括40号文的保在建工程、允许借新还旧、企业债不许违约表态和PPP加速签约等一系列政策支持，基建在政策托底下略有回升，成为投资企稳的主要力量。

他们认为，从财政政策看，财政收入和土地出让金下滑依然是最大束缚，下一步主要是通过加快PPP项目签约和城镇化基金扩容来解决融资问题，预计下半年基建投资将明显回升。

**房地产投资未见抬头**

周三公布的房地产投资数据仍然处于底部，销售加速回暖尚未有效带动投资明显改善。

“房产投资制造业投资未见抬头，”民生证券的朱振鑫和张瑜表示，这主要由于目前库存压力仍然较高，而且回暖的主要是存量二手房交易。

数据显示，房地产销售延续改善势头，1-6月销售面积同比转正，增长3.9%，销售额增速提高6.9个百分点至10%。房屋新开工面积降幅略有收窄，至下降15.8%。

华创证券债券组的齐晟和屈庆更强调房地产市场数据表现的继续好转。他们指出，房地产开发企业到位资金单月同比增速回升至6.5%，其中国内贷款由负转正，个人按揭贷款单月同比增速大幅增长至35.7%，房地产开发企业到位资金的改善预示着房地产市场的改善或将持续。

不过，也有分析人士指出，虽然投资出现些许好转迹象，但受制于财政，未来能发挥的空间可能仍然有限。

中银国际宏观分析师叶丙南表示，目前来看，房地产虽然销量回暖，但整体仍在去库存阶段，在投资端并没有明显的反映；与此同时，土地市场遇冷也制约地方政府投资动力，基础设施投资方面只有铁路和轨道交通等中央支持力度较大的领域投资反弹较大，其他类投资并不明显。

而且制造业投资也在整体回落，未来投资是制约经济企稳回升的核心因素。财政能够发挥的空间比较小，短期来看地方债务置换能够缓解地方融资平台去杠杆给经济带来的下行压力，中长期来看财税改革还是一场攻坚战。

周三稍早公布数据显示，中国6月全国财政收入和支出同比增速均大幅回升至13.9%，房地产相关税收增幅明显扩大，令地方财政收入获改善；不过财政部指出，下半年财政增收的压力仍较大。

上半年地方政府的土地出让收入大减。前6月，地方本级政府性基金预算收入下降36.7%，其中国有土地使用权出让收入同比下降38.3%。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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