1-10月对外非金融投资维持双位数增长 对制造业投资增逾八成--中国商务部

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月16日 - 中国对外非金融类直接投资（ODI）维持双位数高增长，1-10月累计投资952.1亿美元（折合5,892亿元），同比增长16.3%；单独10月来看，同比增长14.3%至79.1亿美元（折合490亿元人民币）。
商务部网站周一刊登新闻稿并称，1-10月中国企业对外制造业的投资保持强势增长，同比增长82.8%至99.4亿美元，主要分布在汽车、专用设备、通信设备等领域。
期内，流向装备制造业投资44.87亿美元,同比增长120.7%。
商务部称，前10个月对外非金融直接投资中有482亿美元流向香港地区，占总额的50.6%，同比增长18.8%。
“香港地区作为国际金融中心吸引着众多中国大陆投资者，企业通过在香港设立境外企业再对外投资活跃。”新闻稿称，截至10月中国大陆累计对香港地区直接投资超过5,500亿美元，其中有半数流向其他国家和地区。
新闻稿并称，1-10月，中国对外承包工程新签合同额在1亿美元以上的项目307个，较上年增加39个，累计合同额1,083亿美元，占同期新签合同总额的72.7%，主要分布在交通运输、电力工程等领域。
商务部此前已公布，10月实际使用外资(FDI)87.7亿美元，同比增长4.2%；整个1-10月累计吸收外资1,036.8亿美元，同比增长8.6%，外商投资总体规模实现稳定增长。（完）
欲览详情，请点击商务部新闻稿链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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