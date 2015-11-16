1-10月对外非金融投资维持双位数增长 对制造业投资增逾八成--中国商务部

路透北京11月16日 - 中国对外非金融类直接投资（ODI）维持双位数高增长，1-10月累计投资952.1亿美元（折合5,892亿元），同比增长16.3%；单独10月来看，同比增长14.3%至79.1亿美元（折合490亿元人民币）。

商务部网站周一刊登新闻稿并称，1-10月中国企业对外制造业的投资保持强势增长，同比增长82.8%至99.4亿美元，主要分布在汽车、专用设备、通信设备等领域。

期内，流向装备制造业投资44.87亿美元,同比增长120.7%。

商务部称，前10个月对外非金融直接投资中有482亿美元流向香港地区，占总额的50.6%，同比增长18.8%。

“香港地区作为国际金融中心吸引着众多中国大陆投资者，企业通过在香港设立境外企业再对外投资活跃。”新闻稿称，截至10月中国大陆累计对香港地区直接投资超过5,500亿美元，其中有半数流向其他国家和地区。

新闻稿并称，1-10月，中国对外承包工程新签合同额在1亿美元以上的项目307个，较上年增加39个，累计合同额1,083亿美元，占同期新签合同总额的72.7%，主要分布在交通运输、电力工程等领域。

商务部此前已公布，10月实际使用外资(FDI)87.7亿美元，同比增长4.2%；整个1-10月累计吸收外资1,036.8亿美元，同比增长8.6%，外商投资总体规模实现稳定增长。（完）

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