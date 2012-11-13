中国投资者着重透明度多于表现--道富环球

路透香港11月13日电---道富集团(STT.N)属下的独立智库组织一项调查显示,中国的投资者着重透明度多於表现,而与全球其他地区一样,他们的投资行为与目标并不一致,因投资环境愈来愈复杂.

道富环球应用研究中心发表的投资者行为模式调查显示,中国的投资者认为最重要的价值因素是透明度,多於表现,并注重不偏不倚的投资建议.

"中国的投资者需要知道他们的资金投资去向,以及管理者的表现是否切合其利益."道富环球应用研究中心高级副总裁Suzanne Duncan周二在记者会上并指出,中国的投资者认为其投资服务供应商最大弱点是欠缺透明度.

而全球的散户以及机构投资者均视表现为最重要的价值因素,这亦是他们眼中,其投资服务供应商的最大弱点.

该项研究为期12个月,访问了全球68个国家共超过3,000名投资者、投资服务供应商和政府官员.研究并显示,投资者的行为并不符合他们本身的最大利益,原因是他们愈来愈意识到投资服务供应商、政府及市场对利益的着眼点各有不同.因此,他们的投资决定并不一定与他们所订下的目标一致,例如大部分散户投资者认为有需要为退休生活采取更进取的投资方式,然他们资产中的现金部分却高达31%.

Duncan指出,现时采用的大多数指标都是与同业或指数进行比较,这对投资服务供应商较为有利.投资者现在对价值的看法变得复杂,并反映他们本身的一套策略和目标.

研究亦发现,投资者那些被视为不理智的行为,受全球投资环境的若干因素影响,包括系统性风险增加、投资者不信任其投资服务供应商以及金融业监管新规定带来高昂的成本会转嫁到投资者身上.

道富集团是全球金融服务供应商之一,截至今年9月底止其保管的资产值达23.4万亿美元,经其管理的资产亦有2.1万亿美元.(完)

--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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