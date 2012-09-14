中国投资者料因QE3提升贵金属资产配置比例

作者 李文科

路透北京9月14日电---美国QE3(第三次量化宽松)超出预期,无疑给大宗商品一记强烈向上"冲击波",贵金属则首当其冲.国内分析人士认为,中国经济处於低潮,全球经济复苏乏力,资产保值变得更为关键,QE3有望提升贵金属在国内投资者资产配置中的地位.

QE3推出催涨了国内大宗商品价格.周五早盘,上海期铜涨逾3%至近六个月高点,期锌涨逾4%至近六个月高点.上期所黄金期货上涨2.6%,白银期货调涨4%,且周五开盘後一个多小时的黄金白银的成交量已经超过周四全天的成交量.

实际上,投资者早已在做准备.无论是国际市场还是国内期市,资金流入贵金属市场的迹象在最近几周已经相当明显,美国商品期货交易委员会(CFTC)统计的贵金属净多单持续上升,上期所贵金属期货的成交量和持仓量均稳步增加.

而白银期货料对投资者更具有吸引力,因其投资标的相对价格较低且盘子较小,国内白银期货一手的保证金仅为黄金期货约1/4,这导致白银的活跃度更为明显,上涨幅度亦超过黄金.

"美国量化宽松政策出来让市场流动性更充裕,必然拉升黄金白银价格,但也不是没有回调风险."上海中期贵金属分析师李宁称.

同样长期看好贵金属的经易金业有限责任公司市场总监顾海鹏亦称,短期黄金价格在上冲过程中,可能面临获利了结逐渐增大的压力.

而对於贵金属在资产配置中比例一直偏少的中国投资者而言,此次美国QE3强化了市场对金价的长期预期,料将刺激中国投资者提升贵金属资产在其配置中的比例.

顾海鹏强调,一般而言,配置20%的贵金属对於投资机构而言是相对安全且合理的,但目前中国的贵金属的资产配置比例不值一提,这亦从另一个角度反映中国在贵金属投资需求方面的巨大潜力.

尤其在经济周期低谷的时期,贵金属具有抵抗有价证券和债券投资风险的特征,且可以更好地抵御通胀威胁,虽然最近几年中国贵金属的投资需求增长迅猛,但在资产配置中的比例仍然偏少.

中国自2008年就成为全球最大的黄金生产国,自去年起则超过印度,成为世界最大黄金消费国.若按去年的黄金涨幅计算,黄金实物投资的收益逾一成,不仅跑赢了居民消费价格指数(CPI),更远超股票、基金、债券等传统的投资方式.

不仅是机构和个人,各国央行亦在加紧购金.世界黄金协会近日发布的研究报告称,今年第二季度各国央行的购金需求达到创纪录的157.5吨,比去年同期翻了一番多,越来越多的央行正悄悄将黄金纳入自身的投资组合,渐成购金主力.

所谓"盛世古董,乱世黄金",央行增加黄金投资,突出了在经济不稳定时期,黄金资产在投资组合多元化和财富保值方面发挥的巨大作用.在外有欧债美债危机,内有经济减速的背景下,中国的机构和个人亦有同样的需求.

一位华南地区的期货投资基金研究总监就告诉路透,"贵金属涨了有一段时间了,不过由於流动性的关系,可以配置一些黄金类资产,但也会很谨慎,仓位不会多."

而更乐观的大型证券公司金属研究员甚至指出,"尽管短期上涨後未来金价会有调整,但长期看可能几个月或者十几个月里,每一个时点都是买入黄金类资产的时机."

**白银投资性更强**

美国宽松货币必然引发美元贬值预期加剧,令更多避险资产选择投资大宗商品,尤其是具有货币属性的贵金属,将更受投资者的亲睐,其中白银的优势可能更为明显.

由於白银盘子相对黄金而言更小,因此其对流动性的刺激更为敏感,白银的振幅亦一般远大於黄金,尽管此次QE3的效果可能不如前两次货币宽松那麽强烈,但相对於黄金而言,白银的涨幅和波幅更为明显.

国外数据显示,以全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust(GLD)和白银ETF- iShares Silver Trust(SLV)为例,白银ETF过去一个月表现胜於GLD,前者升幅为後者的三倍.当然,国内白银期货的涨幅同样超过黄金期货.

"中国白银(期货)自上市以来,每次在上涨通道就会吸引更多资金进入,白银涨会涨得更高,跌会跌得更低,对资金的反应更为灵敏."上海中期贵金属分析师李宁称,白银期货跳空幅度最大,对投资者而言更具吸引力.

相对黄金而言,白银的商品属性更强,价格波动性更大,投机性风险实质上更大.因此,对於追逐高收益的投资者,白银可能是更好的选择,而黄金的表现则更为温和,更合适于稳健型投资者.

李宁称,上期所的白银期货本轮上冲的阻力位估计在7,500元人民币左右.

而基本面也给白银提供更多支撑.除了全球央行流动性放水给贵金属价格以直接动力,传统的四季度和一季度是贵金属的需求旺季,全球数一数二的黄金消费国--印度和中国都将迎来消费旺季,再加上节日聚集亦为贵金属消费添彩.

不仅如此,未来5-10年,白银工业需求长期看好,与黄金的首饰需求仅10%不同,白银的首饰需求占总需求的50%左右,而如今平板电脑以及智能手机等高科技消费品的广阔前景,令白银需求前途大好.

**本周大宗商品相关新闻一览**

--对大宗商品市场来说,美联储推出的第三轮量化宽松可能像许多电影的续集那样--情节相似,剧情高潮可期,就是影响没有第一集那麽震撼.

--从亚洲股市到大宗商品等风险资产周五扬升,美元则进一步下跌,市场消化美国联邦储备委员会(美联储,FED)旨在推动美国就业的新刺激举措.

--美联储(FED)对先前的政策加倍下注,宣布新的抵押支持债券(MBS)购买计划,并将近零利率承诺延长到2015年中期.黄金价格和股市立即因此受到提振,但贝南克主义对於美国实体经济的好处仍然显得很模糊.

--美联储主席贝南克周四承诺,将通过每月购买400亿美元债券,向美国经济注入其需要的所有资金,修复就业市场,直到就业明显改善.之前QE2的规模明确为6,000亿美元.如果失业率下降,美联储可能只会减少QE3的购债规模.

--泛亚有色金属交易所援引云南锗业(002428.SZ)高管称,中国国储局计划近期收储金属锗.(完)

--审校 曾祥进

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