工业及民间投资下行拖累中国1-5月整体投资增速放缓--统计局新闻稿

(以下为“中国国家统计局投资司高级统计师王宝滨解读2016年1-5月份投资数据”新闻稿全文)

国家统计局今天发布的投资数据显示，1-5月份全国完成固定资产投资18.8万亿元，比去年同期增加1.6万亿元，同比增长9.6%，其中第三产业投资、基础设施投资分别增长11.9%、20%。投资增速虽然放缓，但投资结构继续优化。对此，国家统计局投资司高级统计师王宝滨进行了解读。

一、投资结构继续调整优化

（一）工业技术改造投资增速较高。1-5月份，工业技术改造投资增长14.9%，增速比全部工业投资增速高9.5个百分点；其中制造业技术改造投资增长15.2%，比全部制造业投资增速高10.6个百分点。

（二）高技术产业投资增长较快。1-5月份，高技术产业投资增长13.6%，比全部投资增速高4个百分点。其中，高技术制造业投资增长13.1%，比全部制造业投资增速高8.5个百分点；高技术服务业投资增长14.7%，比全部服务业投资增速高2.8个百分点。

（三）科教文卫投资快速增长。1-5月份，科教文卫投资增长17.3%，增速比全部投资高7.7个百分点。其中，教育投资增长23.2%，卫生与社会工作投资增长25.8%，增速均高于20%。

（四）高耗能制造业投资下降。1-5月份，高耗能制造业投资下降1.5%，年初以来呈持续下降态势。高耗能制造业五大行业中有三大行业投资下降，分别是石油加工、炼焦及核燃料加工业投资下降4.6%，化学原料及化学制品制造业投资下降4.2%，非金属矿物制品业投资下降0.5%。

二、公共设施管理、信息、交通等基础设施投资支撑作用增强

随着稳增长政策措施不断落地，基础设施投资增速加快，对投资增长的支撑作用增强。1-5月份，基础设施投资34992亿元，增长20%，增速比1-4月份提高1个百分点，比全部投资增速高10.4个百分点；其对全部投资增长的贡献率为35.5%，比1-4月份提高4.9个百分点。基础设施行业中，公共设施管理业投资增长29.4%，增速比1-4月份提高1.1个百分点；信息传输业投资增长29%，提高5.5个百分点；交通运输邮政业投资增长9.1%，提高0.7个百分点，其中铁路运输业投资增长12.2%，提高8.3个百分点。还要看到，未列入基础设施投资的电力、热力、燃气及水生产和供应业投资9299亿元，增长21.6%。

三、工业及民间投资下行是投资增速放缓的主要原因

工业投资增速明显放缓。1-5月份，工业投资73394亿元，增长5.4%，增速比1-4月份回落1.5个百分点，这主要是受产能过剩矛盾仍然突出、市场需求不足和企业投资意愿下降的影响。分所有制看，国有控股投资64733亿元，增长23.3%；民间投资116384亿元，增长3.9%，回落1.3个百分点。由于工业投资、民间投资占全部投资的比重分别超过40%、60%，其增速明显放缓是导致整个投资增速放缓的主要原因。

四、新开工项目计划总投资保持快速增长

1-5月份，新开工项目计划总投资增长32.2%，虽然增速比1-4月份回落5.8个百分点，但仍保持了年初以来的快速增长态势，对下一阶段投资增长有积极支撑作用。（完）

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