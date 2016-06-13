工业及民间投资下行拖累中国1-5月整体投资增速放缓--统计局新闻稿

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
(以下为“中国国家统计局投资司高级统计师王宝滨解读2016年1-5月份投资数据”新闻稿全文)
国家统计局今天发布的投资数据显示，1-5月份全国完成固定资产投资18.8万亿元，比去年同期增加1.6万亿元，同比增长9.6%，其中第三产业投资、基础设施投资分别增长11.9%、20%。投资增速虽然放缓，但投资结构继续优化。对此，国家统计局投资司高级统计师王宝滨进行了解读。
一、投资结构继续调整优化
（一）工业技术改造投资增速较高。1-5月份，工业技术改造投资增长14.9%，增速比全部工业投资增速高9.5个百分点；其中制造业技术改造投资增长15.2%，比全部制造业投资增速高10.6个百分点。
（二）高技术产业投资增长较快。1-5月份，高技术产业投资增长13.6%，比全部投资增速高4个百分点。其中，高技术制造业投资增长13.1%，比全部制造业投资增速高8.5个百分点；高技术服务业投资增长14.7%，比全部服务业投资增速高2.8个百分点。
（三）科教文卫投资快速增长。1-5月份，科教文卫投资增长17.3%，增速比全部投资高7.7个百分点。其中，教育投资增长23.2%，卫生与社会工作投资增长25.8%，增速均高于20%。
（四）高耗能制造业投资下降。1-5月份，高耗能制造业投资下降1.5%，年初以来呈持续下降态势。高耗能制造业五大行业中有三大行业投资下降，分别是石油加工、炼焦及核燃料加工业投资下降4.6%，化学原料及化学制品制造业投资下降4.2%，非金属矿物制品业投资下降0.5%。
二、公共设施管理、信息、交通等基础设施投资支撑作用增强
随着稳增长政策措施不断落地，基础设施投资增速加快，对投资增长的支撑作用增强。1-5月份，基础设施投资34992亿元，增长20%，增速比1-4月份提高1个百分点，比全部投资增速高10.4个百分点；其对全部投资增长的贡献率为35.5%，比1-4月份提高4.9个百分点。基础设施行业中，公共设施管理业投资增长29.4%，增速比1-4月份提高1.1个百分点；信息传输业投资增长29%，提高5.5个百分点；交通运输邮政业投资增长9.1%，提高0.7个百分点，其中铁路运输业投资增长12.2%，提高8.3个百分点。还要看到，未列入基础设施投资的电力、热力、燃气及水生产和供应业投资9299亿元，增长21.6%。
三、工业及民间投资下行是投资增速放缓的主要原因
工业投资增速明显放缓。1-5月份，工业投资73394亿元，增长5.4%，增速比1-4月份回落1.5个百分点，这主要是受产能过剩矛盾仍然突出、市场需求不足和企业投资意愿下降的影响。分所有制看，国有控股投资64733亿元，增长23.3%；民间投资116384亿元，增长3.9%，回落1.3个百分点。由于工业投资、民间投资占全部投资的比重分别超过40%、60%，其增速明显放缓是导致整个投资增速放缓的主要原因。
四、新开工项目计划总投资保持快速增长
1-5月份，新开工项目计划总投资增长32.2%，虽然增速比1-4月份回落5.8个百分点，但仍保持了年初以来的快速增长态势，对下一阶段投资增长有积极支撑作用。（完）
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(整理 乔艳红; 审校 曾祥进)
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