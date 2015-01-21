商务部：今后几年对外投资速度可能比吸收外资更快

中国应关注非银机构对金融体系的影响 提升监管有效性--央行工作论文
路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。
路透北京1月21日 - 中国商务部发言人沈丹阳周三称，中国利用外资还会是平稳增长的态势，今后几年对外投资的速度可能比吸收外资更快些。
他在新闻发布会上指出，中国2014年全年累计实现非金融类对外直接投资1,028.9亿美元，同比增长14.1%。其中12月当月，实现非金融类对外直接投资130.9亿美元，同比增长31.8%。
他并强调，2014年中国双向投资首次接近平衡，企业海外并购取得突破，能矿领域继续成为投资热点，制造业领域并购活跃，且对外直接投资产业结构继续优化。（完）
(发稿 宿泱韫；撰写 李文科; 审校 张喜良)
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路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.85%，低于上交易日收盘的20.86%。
路透北京5月9日 - 中国国内大型基金公司--易方达基金公司近日宣布，与欧洲ETF Securities合作开发运营的UCITS ETF今年获投资者持续申购, 产品规模由2016年初的2,000万美元增至2017年4月底的3,300万美元，成为目前欧洲市场上中资同类基金中最大的MSCI中国A股指数ETF。