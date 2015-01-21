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中国财经 | 2015年 1月 21日 星期三 11:42 BJT

商务部：今后几年对外投资速度可能比吸收外资更快

路透北京1月21日 - 中国商务部发言人沈丹阳周三称，中国利用外资还会是平稳增长的态势，今后几年对外投资的速度可能比吸收外资更快些。

他在新闻发布会上指出，中国2014年全年累计实现非金融类对外直接投资1,028.9亿美元，同比增长14.1%。其中12月当月，实现非金融类对外直接投资130.9亿美元，同比增长31.8%。

他并强调，2014年中国双向投资首次接近平衡，企业海外并购取得突破，能矿领域继续成为投资热点，制造业领域并购活跃，且对外直接投资产业结构继续优化。（完）

(发稿 宿泱韫；撰写 李文科; 审校 张喜良)

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