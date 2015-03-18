中国企业海外投资在美日澳等国机会占优 伊朗古巴风险称最--专家

新闻稿：中资银行2017年一季度业绩符合我们预期 评级未受影响--标普
香港，2017年5月5日—标普全球评级昨日表示，中资银行2017年第一季度业绩符合我们的预期，因此银行的发债人信用评级不会立即受到影响。
路透北京3月18日 - 《经济学人》大中华区定制研究总监柯京汉周三称，从中国企业海外投资目标国的机会与风险分析，美国、俄罗斯、日本等国在投资机会上领先其他国家；而伊朗与古巴则位居海外投资目标国的风险之最。
柯京汉在欧洲金融北京年会上表示，根据《经济学人》编制的中国企业海外投资指数，美国、俄罗斯、日本等国因为市场规模、资源与知识产权等优势，在投资机会上分列前三；伊朗与古巴则由于其国内监管与政治不稳定等因素，投资风险最大。综合考虑投资机会与风险，美、日、澳等国在“机会大、风险小”的目标国中占据明显优势。
“中国企业海外投资面临的风险中，政治与监管风险首当其冲。”他称。
他并建议，对于“走出去”的中国企业，如果对当地市场不了解，可寻求外部建议，首先应寻找律师、会计师事务所、以及关于公共关系的咨询人员，还应入乡随俗；而投资目标国与中国的政治关系良好并不意味着就适合投资，尽管这不失为一个较好的基础。
《经济学人》统计的数据显示，过去五年（2010-2014年）中，中国对外直接投资（ODI）的国家和地域分布中，对北美洲的投资额最大，接近800亿美元；其次是南美洲与欧洲，投资额均逾500亿美元。
数据并显示，过去十年中国企业海外投资额排行榜上，联想集团(0992.HK)、光明食品、吉利汽车(0175.HK)名列前茅。
《经济学人》编制的中国企业海外投资指数涵盖机会与风险两项考量，其中机会包括市场规模、自然资源、知识产权、出口制造业四项，权重分别为17%、18%、15%、17%；风险包括国内政治与监管风险、国际政治与监管风险、文化相似度、运营风险四项，权重分别为14%、5%、12%、2%。（完）
(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
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