在基建、贸易和区域中寻觅一带一路短期投资机会--国信

路透北京3月30日 - 针对中国刚刚发布的一带一路战略，国信证券研究报告称，推进“一带一路”战略的基本思路是：贸易是核心，基建为先导，金融打头阵。短期内可沿着基建、 贸易和区域寻找“一带一路”的投资机会。

3月28日，中国国家发改委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，提出“一带一路”重点在政策沟通、基础设施互联互通、投资贸易合作、加快投资便利化进程、推动新兴产业合作和资金融通、民心相通等方面加强合作。

以下为国信证券的研究报告全文：

结论：“一带一路”是现阶段我国最重要的战略部署，之所以重要，是因为中国第一次从被动的全球化参与者成为了主动的国家间合作模式的创造者。“一带一路”战略的目标是要“打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。”如何打造？我们认为未来多边贸易的扩大会是衡量“一带一路”成果的最直接指标，要扩大贸易就要先搞基建做到互联互通，要搞基建就要先解决钱从哪儿的融资问题，这会是“一带一路”战略的推进方式。

贸易方式上，文件强调以沿线中心城市为支撑，以重点经贸产业园区为合作平台；基建方向上，将集中在交通基础设施、能源基础设施、通信干线网络建设等方面；融资方式上，预计初期将以亚投行、丝路基金等国际金融机构为主。国内布局上，此次文件并没有重点突出局部地区，而是按照全面开放的态度几乎涵盖了中国全部地区。结合此次文件和国内相关政策，我们认为未来国内布局的重点方向仍将集中在沿边和沿海地区，并总结了我们认为重要的支点城市，支点城市极有可能出台进一步的细则政策，如设立经贸合作产业园区等。

投资方向上，我们认为短期内可以沿着基建（交通设施、油气、通信）、 贸易（港口、航运、物流）和区域（新疆、云南、福建）三条主线寻找“一带一路”的投资机会。

历史意义：从被动到主动的战略转变

2013年9月和10月，习近平总书记在出访中亚和东南亚国家期间，先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议，得到国际社会高度关注和有关国家积极响应。2014年11月以后，“一带一路”战略被确立为国家战略。

我们认为“一带一路”战略是现阶段我国最重要的战略部署，之所以重要，是因为中国第一次从被动的全球化参与者成为了主动的国家间合作模式的创造者。“一带一路”绝不仅仅是简单的过剩产能出口或者资本输出，而是一种中国主导的国家间合作模式的出现。

合作国家：范围开放，初期以亚洲发展中国家和俄罗斯为主

“一带一路”的覆盖范围究竟有多大？从字面上看，此次“愿景和行动”文件指出丝绸之路经济带重点畅通中国经中亚、俄罗斯至欧洲（波罗的海）；中国经中亚、西亚至波斯湾、地中海；中国至东南亚、南亚、印度洋。21世纪海上丝绸之路重点方向是从中国沿海港口过南海到印度洋，延伸至欧洲；从中国沿海港口过南海到南太平洋。而另一方面，“愿景和行动”也提出“一带一路”相关的国家基于但不限于古代丝绸之路的范围。

我们认为，“一带一路”其实并不是一个地理意义上的概念，而是一个政治经济上的概念。“一带一路“只是借用了丝绸之路的叫法，古代丝绸之路的范围到底在哪本身在学术上也都是有很大争议的。因此没有必要过于拘泥于丝绸之路国家究竟有哪些，“一带一路”的合作范围必定是开放的。短期来看，合作国家将主要以亚洲的发展中国家和俄罗斯为主。中长期看，凡是认可中国所提出的合作模式的国家，都可以成为“一带一路”的合作伙伴。

推进方式：贸易是核心，基建为先导，金融打头阵

“一带一路”战略的目标是要“打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。”如何打造？我们认为基本的思路是贸易是核心，基建为先导，金融打头阵。换言之，未来“一带一路”有多少成果主要就是看多边贸易能扩大多少，要扩大贸易就要先搞基建做到互联互通，要搞基建就要先解决钱从哪儿的融资问题，这会是“一带一路”战略的推进方式。

贸易方面，扩大国家之间的双边贸易无疑是把各国利益绑定在一起的最佳载体。因此，预计未来各国双边贸易额的扩大将是“一带一路”战略中最直接能够看得见的成果。实现方式会以沿线中心城市为支撑，以重点经贸产业园区为合作平台。

基建方面，此次“愿景和行动”文件提出基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域，方向将集中在交通基础设施、能源基础设施、通信干线网络建设等方面。金融方面，预计初期将以亚投行、丝路基金等国际金融机构为主，后期政策性银行和商业银行可能会深度参与到中国企业走出去战略之中。

国内布局：关注沿边和沿海

此前地方两会上，各地都纷纷提出了自身在“一带一路”规划的定位，并开始了海陆支点的争夺战。此次“愿景和行动”文件并没有重点突出局部地区，而是按照全面开放的态度将“一带一路”国内布局几乎涵盖了中国全部地区（西北、东北、西南、沿海和港澳、内陆都有提及）。

我们认为，根据“以沿线中心城市为支撑，以重点经贸产业园区为合作平台”的框架，以及“新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国－中亚－西亚、中国－中南半岛等国际经济合作走廊；海上以重点港口为节点”、“中巴、孟中印缅两个经济走廊”的国际通道方向，未来国内布局的重点方向仍将集中在沿边和沿海地区的核心城市。

结合此次“愿景和行动”文件以及国内的相关政策，我们认为如下城市最有可能被确定为“一带一路”支点城市：喀什（中巴铁路起点），乌鲁木齐（丝绸之路经济带上重要的交通枢纽），昆明（孟中印缅经济走廊，长江经济带，大湄公河次区域经济合作），厦门（福建自贸区，支持福建建设21世纪海上丝绸之路核心区），天津（天津自贸区、京津冀协同发展），上海（上海自贸区，长江经济带龙头），深圳（广东自贸区），重庆（欧亚大陆桥新起点、长江经济带），长春（中蒙俄经济走廊，东北振兴）等。支点城市极有可能出台进一步的细则政策，如设立经贸合作产业园区等。

投资方向：关注基建、 贸易和区域三条主线

我们认为短期内可以沿着基建、 贸易和区域三条主线寻找“一带一路”的投资机会，具体而言：

1. 基建：重点关注交通基础设施、油气开采运输、通信网络等三个领域。

2. 贸易：重点关注港口、航运和物流行业。

3. 区域：重点关注新疆、云南、福建等板块。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 沈燕)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。