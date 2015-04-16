中国证监会提醒股票投资者要充分估计风险 不跟风不盲从

中国今年要重点深化重要农产品价格形成机制和收储制度改革--发改委
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透北京4月16日 - 中国证监会主席肖钢周四表示，投资者要充分估计股市投资风险，谨慎投资，量力而行，不跟风，不盲从。他特别提醒新入市的投资者，参与股票投资要保持理性、冷静。
证监会网站新闻稿称，肖钢在出席上证50和中证500股指期货上市仪式上表示，去年下半年以来，中国股票市场呈现持续上涨走势，许多新投资者纷纷开户进场。新入市投资者中的相当一部分人对股市涨跌缺乏经验和感受，对股市投资风险缺少足够的认识和警惕。
“为此，我们提醒广大投资者，特别是新入市的投资者，参与股票投资要保持理性、冷静，决不可受'宁可买错，不可错过'等观点误导，要充分估计股市投资风险，谨慎投资，量力而行，不跟风，不盲从。”
中国股市沪综指近期屡创逾七年新高。短期人气高涨导致资金加速入场。但中国经济一季度“三驾马车”全面减速，拖累GDP降至六年来低点7%，3月工业、房地产投资等增长降至多年低位，内外需皆缺亮点，预示未来经济下行压力将持续加大。(完)
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元，中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。
路透北京1月23日 - 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元人民币，同比增长4.5%；全国一般公共预算支出187,841亿元，比上年增长6.4%。