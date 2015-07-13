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时事要闻 | 2015年 7月 13日 星期一 08:15 BJT

中国公安部已发现个别贸易公司涉嫌操纵证券期货 正开展调查

路透上海7月13日 - 中国新华社周日报导，中国公安部副部长孟庆丰上周五（7月10日）已率领跨部门工作组抵达上海。工作组现已发现个别贸易公司涉嫌操纵证券期货交易等犯罪的线索，正在依法开展调查。

中国公安部上周四表示，将部署依法打击证券期货领域违法犯罪活动，对涉嫌内幕交易、泄露内幕信息、编造并传播证券期货交易虚假信息、操纵证券期货市场等犯罪案件要坚决依法查处。

公安部网站刊登的信息显示，对恶意卖空股票与股指涉嫌犯罪的线索，公安部还将会同有关主管部门迅速展开调查、依法处理。

另中国证监会新闻发言人邓舸上周五指出，跨期现市场操纵就是恶意做空。他在新闻例会上回应称，“在相关的发布里已经提过，恶意做空，比如跨期现市场操纵就是恶意做空。”(完）

(发稿 林琦；审校 黄凯)

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