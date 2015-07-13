中国公安部已发现个别贸易公司涉嫌操纵证券期货 正开展调查

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透上海7月13日 - 中国新华社周日报导，中国公安部副部长孟庆丰上周五（7月10日）已率领跨部门工作组抵达上海。工作组现已发现个别贸易公司涉嫌操纵证券期货交易等犯罪的线索，正在依法开展调查。
中国公安部上周四表示，将部署依法打击证券期货领域违法犯罪活动，对涉嫌内幕交易、泄露内幕信息、编造并传播证券期货交易虚假信息、操纵证券期货市场等犯罪案件要坚决依法查处。
公安部网站刊登的信息显示，对恶意卖空股票与股指涉嫌犯罪的线索，公安部还将会同有关主管部门迅速展开调查、依法处理。
另中国证监会新闻发言人邓舸上周五指出，跨期现市场操纵就是恶意做空。他在新闻例会上回应称，“在相关的发布里已经提过，恶意做空，比如跨期现市场操纵就是恶意做空。”(完）
(发稿 林琦；审校 黄凯)
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。