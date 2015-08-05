中国年轻投资者进取自信 偏好股票收益基金和高收益债--美盛

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月5日 - 环球资产管理公司美盛（Legg Mason）(LM.N)周三称，中国年轻投资者较年长投资者更进取和自信，并偏好于股票收益基金和高收益债券投资。
美盛于今年4月发表2015年度环球投资者调查，当时反映出中国投资者是全球最进取的投资者。
美盛今天进一步发布调查结果显示，年龄介乎18-39岁的中国投资者较40-75岁的中国投资者更为进取。58%的年轻中国投资者认为自己颇为／非常进取，相比之下，这一比例在40-75岁的年长中国投资者中为49%，而在全球40-75岁的投资者中平均为41%。
年轻中国投资者也偏向看好较高风险的产品，认为股票收益基金（60%）和高收益债券（60%）最符合自身收益需要。另外，在10名年轻中国投资者中，有6名目前投资于高收益债券，而这一比例在年长投资者中只有37%。
美盛指出，“值得留意的是，所有受访的年轻中国投资者对其管理投资的能力抱有信心，而40-75岁中国投资者的比例则为93%。两项数据都高于全球平均的86%。”
调查并显示，几乎所有年轻中国投资者（96%）对未来12个月投资感到颇为／非常乐观，多于年长的投资者（87%）。而整体中国投资者对前景乐观程度为全球平均最高。
美盛在全球多个主要投资中心提供积极资产管理服务，截至今年5月底止其管理资产总值达7,070亿美元。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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