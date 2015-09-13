分析师观点：中国1-8月投资增速创15年低点 经济疲态中不乏亮点

路透北京9月13日 - 中国国家统计局周日公布，今年前八个月固定资产投资同比增长10.9%，增速下滑至2000年12月以来最低；同期全国房地产开发投资同比增长3.5%，增速下滑至2009年2月份以来最低。

8月规模以上工业增加值同比增长6.1%，工业生产下行压力依然较大。社会消费品零售总额同比增长10.8%。分析人士称，数据显示经济在低水平上企稳，稳增长措施需要加快落实速度。

主要数据:

--中国1-8月固定资产投资同比增长10.9%（路透调查预估中值为11.1%）

--中国8月规模以上工业增加值同比增长6.1%（路透调查中值为6.4%）

--中国8月社会消费品零售总额同比增长10.8%（路透调查中值为10.5%）

--中国1-8月房地产开发投资同比增长3.5%，新开工面积同比下降16.8%

--中国1-8月商品房销售面积同比增7.2%，销售额增长15.3%。

欲浏览8月数据详情，请点选国家统计网站 www.stats.gov.cn/

浏览工业增加值图表，请点选 link.reuters.com/hyd65w

以下为市场人士的评论:

--中国银行国际金融研究所主管 周景彤：

8月消费和工业生产增长略有加快，投资继续减速，但新开工项目和资金来源状况在改善，说明经济在进一步筑底企稳，经济进一步下行压力有所缓解。但这一缓解是在政府采取一系列政策基础上取得的，说明经济形势依然不容乐观，自主增长动力依然不强。在新旧动力切换的关键期，政策要继续保持宽松取向，稳住经济，为经济新动力的成长和经济转型赢得时间。

另一方面，新旧增长动力转换期需要时间，需要一个过程，因此既要认清近期经济不可能很快好转，做好适应经济发展新常态的准备，同时，也不能过于悲观，只要改革到位，只要国内外形势不发生根本冲击，中国经济较快且可持续的增长是完全值得期待的。 消费热点轮动，新旧热点风化。手机、中西药品、家具、信息消费等热点高增长，同时高增长的还有食品饮料、餐饮、烟酒等传统消费品。同时，汽车等消费热点明显降温。

三大投资中，房地产和制造业投资继续放缓，基础设施投资有所加快。同时，新开工项目计划总投资增长继续加快，表明未来投资后劲比较好。

--中金公司债券分析组

工业出口持续弱势，与海关货物贸易数据一致。在商品房库存高企背景下，房地产从销售到投资传导不畅，工业产出环比难以显着改善。从发电量数据看，9月上旬六大电厂耗煤量同比增速大幅下降，9月工业增加值同比增速或降至6%以下。

固定资产投资跌跌不休，缺乏加杠杆主体。首先目前房地产市场仍是库存偏高，企业新开工意愿不足，从土地出让情况看，房地产投资仍有下行压力。其次，基建投资有所反弹但力度有限，当前基建资金约束明显，尽管有PPP和专项金融债，但相对于十几万亿的基建投资仍是杯水车薪，基建投资增速难以显着超过20%。

再者，在房地产大周期向下背景下，工业产出放缓不支持制造业投资大幅增长，制造业投资下行压力仍较大。

往后几个月来看，CPI在去年基数效应下会逐步回升，可能对名义消费增速有向上的推动作用。但扣除物价后，主要观察货币增长速度以及居民收入增速。一些迹象表明在经济下滑压力增加的情况下，企业可能减少雇员导致就业压力上升。比如万宝盛华（Manpower）调查的中国四季度雇佣前景指标降至最近几年的低位，就业压力显现。未来居民收入增速可能继续放缓，对消费构成抑制。

回顾8月份整体经济数据，整体延续了下滑态势，尚未看到经济有效企稳。股市和汇市波动的后遗症可能在经济中逐步显现。在经济整体缺乏加杠杆主体（对应投资者缺资产）的情况下，汇率的维稳使得在汇率层面的放松也暂时难以看到，货币条件的改善最终只有继续压缩实际利率。但鉴于实际利率仍处于历史相对较高水平，除非货币政策继续强力刺激，否则货币条件的改善依然是相对缓慢的，名义利率震荡下行的趋势不改。往后看，新兴市场是否有可能因为美国加息而更加动荡，中国经济在去杠杆环境下违约风险是否进一步上升值得关注。

--首创证券首席策略分析师 王剑辉：

尽管当月金融市场产生巨大波动，但对消费并没有产生影响，消费保持温和增长。消费方面的数据8月份基本保持平稳，没有进一步恶化。

对于投资来说，金融市场波动也未对其产生影响。总体来说，经济在低水平上企稳，没有进一步恶化趋势。

从投资消费情况来看，基本经济保持低水平的状态。政策一方面难以发挥快速显着的作用。另外一方面需求整体上疲软，货币政策、财政政策也不能改变周期性低迷的状态、显着减少结构转型面临的困难。所以政策应该保持回归中性的趋势。尤其是在通胀有温和回升迹象的情况下，若货币政策继续显着宽松，有可能使得经济没增长起来，造成通胀回升形成滞涨的危险。因此货币政策最好的选择应该是逐步趋于中性。

--方正证券首席宏观分析师 郭磊：

如我们前期预期，经济在8月呈现出企稳迹象。工业增加值同比回升0.1个点，环比季调回升0.2个点，包括发电量、乙烯、粗钢、钢材、有色、水泥在内的主要产品产量都出现增速小幅回升。消费的同比和环比亦明显好于上月。

投资稍微低于预期，其中基建投资独撑大局；制造业投资单月已经企稳，但累计值仍在下行；房地产投资却继续下滑，并拉低整个投资表现，预计一直在回升的销售将在下月拉动投资。

整体来看，目前固定资产投资应该已经在底部区域，后续经济企稳和弱回升的趋势不变。我们一直期待的大宗商品底和中国工业底正反馈，应该会在8-9月得到确认。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

工业虽然略有回升，但总体水平还是非常弱，因为去年同期基数是相对较低的，工业仍面临比较大的去产能压力；房地产销售虽然有所复苏，但尚未传导到投资领域；制造业投资也比较差，投资和出口这两驾马车都非常弱。消费保持平稳，是比较积极的因素，但整个经济下行压力还是很大的。

未来要加大财政政策落实力度，基建投资项目预计也会继续出台，但要确保能如期开工，因为地方政府资金压力依然较大。央行今年以来已经四次降息降准，如果三季度末经济仍有较大压力，不排除今年一步降准的可能性；降息的概率相对小一些，操作会更谨慎。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

再次表明经济下行压力非常大，主要因为投资全面回落，地产和非地产投资都在回落；房地产销售虽然不错，但由于预期不稳，导致开发商拿地和新开工都不积极，房地产投资也继续下行。唯一能寄希望的是基础设施投资。

但也不乏亮点，消费在上升，大宗商品消费等各方面都表现不错。

接下来要正视这种压力，尽快采取措施来稳经济。一方面要及早下达保增长项目，第二主要是通过政策性银行来疏通货币政策传导渠道，加大金融支持力度，第三还是要降息降准，来降低财务负担。

--中信建投宏观分析师 胡艳妮：

投资进一步下行，制造业和房地产投资都不行，基建投资基本平稳；工业受“阅兵蓝”多地停产停工影响，也持续低迷；只有消费还不错，表明终端需求在回暖。

再加上股市震荡冲击金融业，三季度增速破7概率越来越大。

财政已经增加赤字和债务置换，还要进一步落实降税，政策性银行也要进一步发力；货币政策还有降准降息空间，还不到收手的时候。

--招商证券宏观研究团队：

8月工业增速仅小幅回升0.1个百分点反而说明当前国内外市场需求依然低迷，国内经济下行压力依然较大，工业生产萎缩也导致制造业投资增速继续回落。尽管近期商品房销售形势持续转暖，但地产投资依然萎靡不振。本月地产投资加速下滑，同比增速降至3.5%，降幅为1.8个百分点，为今年第二大降幅。而商品房销售转暖刺激家电、家具和建材商品增速的进一步提升。

8月数据显示，与传统产业相关的数据依然表现低迷，而消费、高技术产业数据是主要亮点。前瞻地看，稳增长措施需要加快落实速度。目前，政府资金对投资的支持力度明显加大，本月国家预算内资金增长21.1%,增速提高0.9个百分点。但银行贷款仍在萎缩，8月国内贷款下降5.3%，降幅扩大1.1个百分点。受此影响，本月基建投资较上期仅回升0.2个百分点，增速为18.4%，难以对冲地产下行引起的需求缺口。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸：

工业投资仍弱，宽松依然可期。因低基数效应，8月工业同比微反弹至6.1%但低于预期，预示3季度GDP增速或降至6.9%。8月固定资产投资增速下滑至新低，稳增长且财政支出加快令基建投资攀升，制造业投资略升，而地产投资成为主要拖累。房贷利率下行对地产销量增速的提振效果趋弱，8月增速回落至14.7%。但新开工面积当月增速降幅收窄。

8月社融增速低位，投资增速回落，地产下行风险仍不可忽视，经济探底之路仍充满波折。当前稳增长力度渐增，且救市导致的货币超增因素已近消失，物价分化下通缩压力仍大，后续宽松货币政策加码仍可期待。

--民生证券宏观研究团队 朱振鑫 张瑜：

8月工业增加值依旧疲软。需求端内外承压，生产端受到阅兵停工冲击。与微观数据表现吻合，工业用电量、耗煤量、大宗商品价格等表现走弱。从APEC蓝的经验来看，9月工业增加值或会有小波反弹，但长趋势下的工业下行压力不减。

投资情况来看，房地产投资制造业投资继续下行，基建投资独木难支。

当月房产销售由于价格回升、需求透支、淡季等因素有小幅回落，叠加高库存和人口压力，地产投资意愿依然疲弱，房地产的大黄金时代已一去不复返。

高端设备、医药制造、航天运输行业表现较好，可能和国家鼓励装备走出去有关，上游化学原料及金属加工业继续拖后腿。

总体看，PPI持续下行，显示传统工业产能过剩未有实质缓解，未来制造业趋势以去库存、去产能和去杠杆为主

基建面临土地出让金下滑与财政收入不强的挤压，但最近政策托底基建的态势已越发明显，先后有包括40号文的保在建工程、允许借新还旧、规范PPP、推动地下管网建设、财政部支持稳增长等一系列政策支持，但要保7，基建仍需继续加码。

长期来看，以房地产与制造业为核心的信用创造与产能扩张时代已经落幕；短期来看，上半年所依靠的金融业贡献也是难以为继。下半年经济有破7风险，稳增长只会加码。

从货币政策看，相对于“量”，将更加注重“质”，主要通过定向宽松（PSL、再贷款）等方式压低长端利率；同时通过公开市场干预、远期售汇及代客售付汇的审慎管理来保持汇率端稳定，6.5-6.6是短期底线。

从财政政策看：作为稳增长的主力军，未来依然要通过加快PPP项目签约和城镇化基金扩容配合专项建设债来解决基建融资问题，未来棚改、铁路、地下管网等基建领域仍然是稳增长的重要抓手。

--光大证券宏观分析组

当前工业增加值小幅回升并不意味着生产面回暖，工业生产下行压力依然较大。资金来源不足抑制投资增速回升，近几个月社会融资总量与信贷的持续扩张尚未带动固定资产投资到位资金的持续改善，未来有待继续观察。但随着房地产销售的持续回暖，房地产投资到位资金持续改善，将推动房地产投资企稳回升。

资金面需要持续改善，经济企稳有待宽松政策保驾护航。6月以来社会融资总量和信贷投放持续加快，带动固定资产投资资金来源在7月明显改善，但8月再度出现回落，显示到位资金改善并不稳固，需要宽松政策持续加码，推动实体经济信用扩张。而随着稳增长政策持续加码，资金来源增速将逐步回升，推动固定资产投资增速攀升，发挥关键稳增长作用。

--华泰证券宏观研究组：

中国经济去杠杆的压力集中堆积在重工业和投资品制造业层面，产能过剩状况难以有效改善。尽管短期来看，房地产的销售数据延续回暖，基建投入还将加大，或将带动传统产业增加值有所企稳，但经济总量数据的低迷仍将干扰投资情绪，也干扰人民币市场上的持币信心。

不过，中国经济在主动性调整的道路上已行进3年多，金融层面的改革成效初显，市场利率全面下行，目前实际利率已为负，部分传统周期性产业也已逐渐触底，未来政策性金融的力量还将继续发挥作用，未来1-2个季度，中国经济或将在目前相对的地位拉锯、企稳。

货币政策方面，经济仍面临下行压力，基础货币的缺口仍在扩大，货币政策需要补充流动性，预计9月、10月仍将有降准，同时，短端流动性还将以常态化的SLO+逆回购等方式进行补充，而“创新型”货币工具也还会不断续作。此外，基准利率下调后，目前已是实际利率为负的状态，随着CPI短期内还有上行压力，负利率对于杠杆去化将有实质性的帮助

在汇率层面，短期汇率的大幅波动更多的是由定价机制放开后，市场情绪导致的。未来中、美的货币政策以及央行在外汇市场的干预及制度是短期汇率的决定因素。短期内央行仍然会积极介入外汇市场，并出台各类政策限制套利行为和本国资本外流，我们预计9月央行直接介入而消耗的外汇储备接近750-925亿美元的区间；中期央行为了真正扭转投资者的预期，会允许人民币以及在岸离岸人民币汇差宽幅波动，使强烈看空的投资者受损，最后以短期预期影响中长期预期，从预期方面逐渐影响人民币的定价。

在财政政策方面，减税还是加大财政支出，通常这两个选项不会同时推出，扩大财政支出是积极财政政策的核心，对经济的拉动最为直接，预计后续还会在支持产业结构转型的层面加大支出力度。同时，预计对房地产投融资的相关扶植政策也会继续推出。减税的政策，目前主要是营改增范围扩大＋小微企业定向减负，全面减税不符合结构性改革的现状，故而难以见到。

--国家统计局投资司高级统计师王宝滨

投资增速回落受多重因素影响，一是受商品房去库存压力较大、土地市场低迷等因素的影响，房地产开发企业投资意愿不足，房地产开发投资增速回落幅度较大。二是受国际经济总体走弱、产能过剩矛盾依然突出、工业品出厂价格持续下降、工业企业利润下降的影响，制造业企业投资意愿不足，制造业投资增速持续回落。投资增速回落的同时，投资行业结构继续改善。随着国家稳投资政策措施的不断落地和实施，政策效果逐渐显现。一是基础设施投资增速提高。新开工项目计划总投资增速持续小幅回升。

--国家统计局工业司高级统计师江源

8月份工业生产增速虽小幅回升，但回升基础并不牢固。一是基数较低，去年8月份工业增速为6.9%，较上月大幅回落2.1个百分点，为全年最低点；二是今年7月份增速回落较大，8月份的小幅回升带有一定的恢复性质。当前工业产品的国内外市场需求仍然偏弱，工业生产下行压力依然较大。

--国家统计局投资司高级统计师李皎

房地产开发投资增速继续回落的主要原因，一是商品房前期库存基数较大，特别是三、四线城市去库存化压力较大，在一定程度上影响了房地产开发企业的投资意愿。二是房地产开发企业土地购置面积持续大幅下降。但商品房销售继续回暖，房地产开发企业到位资金增长小幅加快，房地产新开工和土地购置面积现筑底迹象，房地产开发景气指数回升等表现均会增强房地产开发企业的信心，对下一阶段房地产开发投资具有促进作用。

--国家统计局贸易外经司高级统计师蔺涛

8月份消费品市场稳中向好，零售总额同比和环比增速均有提高，商品零售和餐饮消费都在提速，新业态和消费升级类商品增长较快，且汽车类和居住类商品增速有所回升。此外，8月份社会消费品零售总额名义增速回升的一个重要因素是零售价格涨幅的扩大。8月份商品零售价格同比涨幅比上月扩大0.2个百分点；如果扣除价格因素的影响，当月社会消费品零售总额实际增速为10.4%，与上月持平。

**相关背景**

--国务院总理李克强日前在达沃斯论坛上称，中国的经济形势可以说是“形有波动，势仍看好”或者势仍向好；而且一旦经济出现滑出合理区间的迹象，政府将有足够的能力来应对，创新宏观调控政策工具箱里的工具还有不少。

--中国财政部表示，中国经济下行压力依然较大，未来将实施更有力度的财政政策，统筹资金推动重大建设项目加快实施；目前转移支付资金已下达全年预算的95%，而截至8月31日中央基建投资预算已经下达96%。

--中国财政部长楼继伟表示，中国经济增速预计将保持在7%左右，这一状态可能持续四到五年的时间；当前中国经济状况仍在预期之内。他并表示，中国不会特别在意季度性的短期经济波动，将保持宏观经济政策的“定力”。

--中国国家统计局周一公布，经初步核实，2014年GDP(国内生产总值)现价总量为636,139亿元人民币，比初步核算数减少324亿元，按不变价格计算的增长速度为7.3%，比初步核算数降低0.1个百分点。

--国家发改委副主任宁吉喆表示，中国经济仍运行在合理区间，在政策上有更大的空间，下一步将以更精准的调控对冲经济下行压力，坚持在区间调控基础上预调微调。（完）

(发稿 路透中文部；撰写 王蕾 审校 黄凯)

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