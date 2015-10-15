前三季中国发改委审批核准投资项目218个 总投资18,131亿元

路透北京10月15日 - 中国国家发展改革委周四表示，今年1-9月，发改委审批核准固定资产投资项目218个，总投资18,131亿元人民币。

发改委新闻发言人李朴民在例行发布会上称，发改委会同相关部门、国家开发银行和农发行等，通过发行债券筹集资金设立专项建设基金，直接注入项目资本金，支持看得准、有回报、不新增过剩产能的重点领域建设。目前，第一批专项建设基金已投放到位，第二批正在投放。

在其审批的项目中，农业水利项目53个，总投资3,982亿元；交通基础设施项目84个，总投资9,906亿元；高技术和信息化项目33个，总投资208亿元；能源项目25个，总投资2,366亿元；社会事业等项目23个，总投资1,669亿元。

“随着这些项目持续推进、加快实施，既能为促投资稳增长提供新动能，也能不断增强发展后劲、为经济长远发展提供坚实基础。”李朴民表示。

进入下半年来，发改委密集批复基建项目，扩大固定资产加速折旧优惠范围、调整和完善固定资产投资项目资本金比例制度等措施，以有效拉动投资增长。

路透调查显示，内外需低迷对中国制造业冲击严重，再加上9月3日阅兵全国放假导致9月工作日减少，预计9月工业同比增速将微幅降至6%；与此同时，制造业和房地产投资需求 继续疲软，也将拖累前九个月投资增速小幅回落至10.8%。（完）