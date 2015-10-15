前三季中国发改委审批核准投资项目218个 总投资18,131亿元

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月15日 - 中国国家发展改革委周四表示，今年1-9月，发改委审批核准固定资产投资项目218个，总投资18,131亿元人民币。
发改委新闻发言人李朴民在例行发布会上称，发改委会同相关部门、国家开发银行和农发行等，通过发行债券筹集资金设立专项建设基金，直接注入项目资本金，支持看得准、有回报、不新增过剩产能的重点领域建设。目前，第一批专项建设基金已投放到位，第二批正在投放。
在其审批的项目中，农业水利项目53个，总投资3,982亿元；交通基础设施项目84个，总投资9,906亿元；高技术和信息化项目33个，总投资208亿元；能源项目25个，总投资2,366亿元；社会事业等项目23个，总投资1,669亿元。
“随着这些项目持续推进、加快实施，既能为促投资稳增长提供新动能，也能不断增强发展后劲、为经济长远发展提供坚实基础。”李朴民表示。
进入下半年来，发改委密集批复基建项目，扩大固定资产加速折旧优惠范围、调整和完善固定资产投资项目资本金比例制度等措施，以有效拉动投资增长。
路透调查显示，内外需低迷对中国制造业冲击严重，再加上9月3日阅兵全国放假导致9月工作日减少，预计9月工业同比增速将微幅降至6%；与此同时，制造业和房地产投资需求 继续疲软，也将拖累前九个月投资增速小幅回落至10.8%。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。