中国发改委前三季核准投资约1.9万亿 四季度会加快项目审批（更新版）

路透北京11月12日 - 为应对中国经济下行压力，中国四季度会继续加快投资项目审批。尤其当前拉动经济的三驾马车都显乏力，从短期看扩大投资仍是稳定中国经济的重要手段。

中国国家发展改革委新闻发言人施子海周四公布，该委今年10月份审批核准固定资产投资项目19个，规模864亿元人民币。1-10月共核准项目237个，总投资18,995亿元。

“三驾马车中的消费增长比较缓慢，出口形势也不好，经济下行压力比较大，短期看投资仍然是稳定经济最有效的手段。”施子海称，并提到发改委此前推出的十一个工程包进展顺利。

据其介绍，今年10月核准项目包括农业水利项目七个，总投资136亿元；交通基础设施项目2个，总投资439亿元；高技术和信息化项目4个，总投资3亿元；能源项目1个，总投资254亿元；社会事业等项目5个，总投资32亿元。

“总体来看，10月份审批核准的项目主要是围绕国家重大发展战略和薄弱环节，加强交通基础设施、水利工程和民生领域建设，这几个项目建设的作用还是很明显的。”他在国新办发布会上称。

相关项目，参见背景资料：中国政府2015年经济及主要改革政策一览 。

在深化电力体制改革方面，发改委正在报批输配电价改革等六个配套文件。下一步将抓紧推进电力体制改革实施工作，拟在云南、贵州等省启动一批电力体制改革综合试点和专项试点。

在被问及如何看待10月份全社会用电量同比下降时，施子海解释，10月份全社会用电量同比下降0.24%，增速同比回落了3.3个百分点。回落的原因主要还是高耗能产业用电增速持续回落，也相应带动了整个社会用电量的下行。

“比如说10月份冶金建材行业用电同比下降了8.68%和6.98%，这两个行业合计起来拉低了全社会用电增速0.84个百分点。一方面用电总量在下降，但是另一方面用电结构还处在优化的过程中。”他称。

10月份第三产业用电同比增长了4.64%，第二产业用电量同比下降1.95%。从用电量比重来看，三产用电比重达到了12.33%，同比提高了0.59个百分点。二产用电比重为73.44%，同比回落了1.29个百分点。所以用电结构的变化也从一个侧面反映了结构调整正在取得积极的进展。（完）