今年积极扩大合理有效投资 加快启动一批重大工程--中国发改委

路透上海2月14日 - 中国国家发改委周日表示，今年将从七个方面积极扩大合理有效投资，包括推动出台“深化投融资体制改革的意见”，继续充分发挥专项建设基金拉动带动作用，加快启动一批具有全局性、基础性、战略性的重大工程等。

发改委网站新闻稿称，2016年投资形势仍然错综复杂，必须找准稳增长和调结构、适度扩大有效需求和推进供给侧结构性改革的最佳结合点，提高投资有效性，保持有效投资力度，着力补齐短板，充分发挥投资在经济增长中的关键作用。

在深入推进投融资体制改革方面，发改委表示，将推动出台“深化投融资体制改革的意见”，发挥好政府投资的引导和带动作用，畅通投资项目融资渠道；推动出台《企业投资项目核准和备案管理条例》，进一步确立企业的投资主体地位。

同时，要继续发挥好专项建设基金的放大撬动作用，加快项目开工和建设进度。积极推动商业银行信贷资金和社会资本跟进，发挥投贷结合效应；推动出台相关规章制度，进一步规范基金管理。

发改委并强调，在着力推进重大项目建设方面，要继续加强协调调度，加快推进重大工程建设，加大对资金沉淀等懒政怠政行为的问责力度。

对于政府投资项目储备，将加快推进入库项目前期工作，逐步实现从“资金等项目”到“项目等资金”的转变；加大各级各类财政性建设资金统筹使用力度，解决多头重复安排、出现资金沉淀、投资效益不高等问题。

此外，发改委表示，要着力加强PPP(政府和社会资本合作)项目推介工作，推出一批有吸引力的项目。完善和制定相关法规制度，创新PPP项目收益和分配机制，提高社会资本参与积极性；统筹安排中央预算内投资和专项建设基金，优先支持符合投向的PPP项目建设。

发改委数据显示，在促投资稳增长政策措施带动下，2015年全国基础设施投资增长17.2%，对整体投资增长的贡献率为29.4%，同比提高6个百分点，在投资增长中起到了“稳定器”的关键作用。

国家发改委主任徐绍史此前称，受农历新年假期、北方地区天气寒冷无法开工等因素影响，今年一季度经济压力还是比较大；但也要看到宏观调控政策在不断出台，政策工具箱里面还有好多政策，能够使经济运行在合理区间，今年经济增长目标区间为6.5-7%。（完）

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