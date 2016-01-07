恶兆！盯住中国是2016年投资最重要战略--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月7日出版的当期「老谢开讲」专栏)

在2016年一开年，中国股市大跌、人民币重贬，让全球金融市场进一步感受股灾降临的恐慌，未来中国如果经济调整不顺，加上外债压力，很可能会出现金融危机，这是不得不防的黑天鹅。

二○一六年一开年，全球金融市场就满布黑天鹅。先是沙乌地阿拉伯处决什叶教派领袖、宣布与伊朗断交，中东除了IS问题外，更增添了新变数。但是更令人震惊的是，全球第二大经济体--中国，出现的巨大调整。

中国股市交易的新机制在二○一六年施行，元月四日开红盘居然立刻派上用场。深沪股市以平盘开出，不到一小时，上证即重挫逾百点，到了下午一点三十五分，跌幅高达七％，达到「熔断」的标准，旋即停牌，这是中国股市罕见停牌交易的景况，震惊了全球。

**杀到跌停！中国股市红盘日暴跌人民币跳水**

除了股市下跌外，人民币的重贬才是让大家更焦虑的核心问题。人民币从汇改以来，一直都是升值状态，但是一五年人民币在八月调整中间汇价后，虽然有加入特别提款权（SDR）的利多题材，但是在岸人民币兑美元汇价（CNY）在一五年重贬四．五％，一五年的收盘汇价是六．四九三七，而离岸人民币汇价（CNH）在一五年封关日收在六．五七○三，全年跌幅高达五．六％。一五年人民币的贬值幅度居然超过新台币的四．○八％，这是两岸从未见到的新局面。

一六年红盘首日，人民币进一步「跳水」，人民币兑美元写下六．五三九六的新低价，中国很少见到股汇双双重挫的局面，会不会成为亚洲最大的黑天鹅，大家当然十分恐惧。因为九七年的亚洲金融风暴，就是从人民币贬值揭开序幕。

九四年朱熔基在总理任内，将外汇券与人民币并轨，人民币以八．七钉住一美元，人民币兑美元突然从五．七六贬到黑市将近十二兑一美元汇价，促成原先南进热钱大量转向西进。这三年的资金大挪移，造成东南亚国家外汇枯竭、债务加重的景况，到了九七年终于引爆了亚洲金融风暴，当时泰铢从二十二．二贬值到五十四．四五，菲律宾披索从二十六．八急跌到五十八．五，印尼盾从二六五○贬值到一六九五○兑一美元，马币急跌，后来马哈迪乾脆宣布马币三．八钉住一美元，改采固定汇率，这回人民币再度出现急跌，也许是东协国家新一轮压力。

一五年的亚洲货币已有一番惊人变化，其中，爆发首相贪污丑闻的马来西亚币值表现最脆弱，马币一度急贬到四．四七八，一五年马币重贬二二．八％。一六年一开年，马币又贬一．三五％。另一个在亚洲金融风暴中最脆弱的印尼，一五年印尼盾一度贬值到一四七九三兑一美元，印尼盾在去年也重挫一一．三％，一六年一开年又贬值一．三九％；泰铢一五年也贬值九．六％，一度写下三十六．六五兑一美元低价；新币也创下一．四三六兑一美元的新低纪录。

一六年开红盘，人民币重挫，会不会成为压垮东协国家的最大黑天鹅？这是亚洲最受瞩目的焦点，而中国股市开启了「熔断」机制，也让一六年全球金融市场进一步感受到股灾降临的恐惧，元月四日全球金融市场开年就出现「灾难」的景况。

**股灾降临？港股、台股、亚股卖压皆沉重**

首先是香港股市重挫五八七．二八点，香港恒生指数在一五年已重挫七．一六％，一六年红盘日进一步重挫。更惨的是国企股，一五年国企指数重挫一九．三八％，一六年也以重挫三．六二％收场。而台股则写下十七年来单日最惨澹「收盘」的表现，加权指数重挫二二三．八点，跌幅达二．六八％，去年取消证所税后，OTC指数一度有亮眼表现，但元旦收盘仍下跌一．九二％。

台股在一五年表现十分黯淡，加权指数在一五年从九三○七．二六点跌到八三二八．○六点，全年下跌约一○％，在亚股中排名属末段班，只强过印尼的一二．一二％、泰国股市的一四％；OTC指数在一五年也下跌八％，这回台股在一六年开盘首日，股市一开盘即卖压涌现，除了全球黑天鹅效应，台股有一个特殊的因素是证所税取消，今年卖出的兴柜或未上市股票，今年免课税，很多闭锁的股票都卖压涌现，像一五年股价一度涨到七五五元的生技股王浩鼎在元月四日就重挫四十七元，跌幅高达七．一八％。

中国股市「熔断」，冲击港台股市，也重击了亚股，日经指数重挫五八二．七三点，跌幅达三．○六％；韩国股市在一五年好不容易拉出二．三八％的涨幅，结果一六年开盘即重挫二．一七％，几乎把去年整年的涨幅全部跌光；其他亚股也都出现跌势。

稍后开盘的欧美股市也令人胆战心惊，较早收盘的德国股市大跌四五九．五七点，跌幅四．二八％；英国股市跌一四八．八九点，跌幅是二．三九％；法国股市跌一一四．六一点，跌幅是二．四七％。全球金融市场重镇美国各大指数全面下挫，灾情最重的是NBI生技分类指数重挫三．一九％，那斯达克下跌二．○八％，代表中小型股的罗素二○○○指数下跌二．四％，而道琼指数与S&P五○○指数跌幅都超过一．五％，全球股市在一六年一开盘就以「惊怖」的局面开出，对一六年的投资带来巨大变数。

其实，全球金融市场的调整，一五年时已持续进行，美股的道琼指数与S&P五○○收黑，终结了美股连六年的涨势，也给全球股市带来压力。

除了股市的捉摸难测外，投资人可能面临最大陷阱，首先是汇市的风险。美国升息，美元强势，形成一枝独秀现象，过去一年全球货币跌多涨少，投资美元以外的外币恐怕损失惨重。一五年跌得最惨的货币是阿根廷的披索，跌五一％，阿根廷解除外汇管制，披索急跌到十三．六三二兑一美元；其次是巴西的里尔，大约也是五成；第三是南非币创下十五．九五二新低，全年大跌三成，再来是马币的二二．八％。

**美元强势！投资原物料国货币赚息差却赔汇差**

这些货币大幅贬值的国家，基本上是原物料生产国居多，像澳币一度跌到○．六九兑一美元，纽币也一度跌到○．六二三。过去几年国人对于原物料生产国货币投资趋之若鹜，因为货币会升值，加上利率很高，形成息差、汇差双赚的局面。但是这几年，铁矿石、燃煤跌不休，澳洲经济失去重心，澳币从一．○八八兑一美元急跌而下，澳洲存款利率也从五％降到二％左右，如今形成赚了息差，赔了汇差的情况。

一五年，台湾很多积极理财的投资客，涌向一直以来只升不跌的人民币，尤其是目标可赎回远期合约（TRF），不但银行机构损失惨重，就连一般投资人也遭到重大损失。一五年很多人避开了股市下跌的投资损失，却大意在外币投资赔了大钱。

第二个重点是全球原物料下跌情势依旧。过去一年油价急跌三一％，这使得页岩油厂商纷纷不支倒地，中东产油国财政更加拮据。为了套现，油国主权基金纷纷抛售股票求现，增添了全球股市压力。以石油出口支撑经济的国家陷入困境，像俄罗斯卢布一度重贬到七十八．一七兑一美元。油价除了供需问题，也与背后地缘政治有关，未来走势仍诡谲难测。

但是，过去十年支撑全球经济高成长的中国，正陷入转型困境，中国正全力调整极度过剩产能的九大产业，已造成原物料需求急剧降温的景象，过去几年镍价从五一八○○美元急跌到八六三○美元，铜价从一○一八九美元跌到四五四五美元，象征物价的CRB指数跌到一七○点，BDI指数从一一七九三跌到四七一点，跌幅居然高达九七％，这也代表航商全面进入悲惨的年代。

**五大指标！投资难度提升紧盯各项数据防黑天鹅**

原物料价格跌跌不休，代表中国作为全球经济成长引擎正逐渐熄火，未来全世界经济不是低成长，就是负成长。而中国调整过剩产能，恐怕使原物料价格长期处在低档，这也将压垮原物料生产国的经济，股市与汇市易跌难涨。如果经济调整不顺，再加上外债压力，很可能会出现金融危机，这是一六年不得不防的黑天鹅。

进入一六年，全球股市一开盘就给投资人棒喝，代表投资难度将逐渐升高。未来投资大家必须盯住几个指标，一是VIX恐慌指数。元月四日VIX指数一度冲上二十三．三六，收盘回落到二十．六七，VIX如果一直在二十以上，代表全球金融市场的压力升高。一五年八月小股灾，VIX指数一度上升到四十．七，全球股市跟着恐慌大跌，未来大家最好随时紧盯VIX的变化。

二是黄金是与美元相关的商品，一五年金价全年下跌一○．八％，金价最低跌到一○四六美元，一六年恐怕面临一千美元保卫战，金价从一一年的一九二三．七美元跌下来，跌幅已逾四成。未来金价持续走低，也意味了美元的强势。

三是国际油价的变化，一五年北海油最低跌到三五．九八美元，西德州原油(WTI)跌到三四．二九美元，最近WTI与北海油形成黄金交叉，也是WTI首度超过北海油的现象，这在过去并不多见，油价牵涉到地缘政治的战略，假如，油价一直在低档，这将代表地缘政治的猎杀没有结束，全球经济的不安变数依然没有解除。

四是BDI指数已重挫九七％，有没有机会从谷底爬起来？假如BDI一直跌不停，全球航商破产将指日可待，也代表原物料困在低档的情势暂时不会改变。

五是外币的投资要十分谨慎，尤其是人民币的变化，一六年中国经济的变化，铁定会是影响全年投资的最大焦点，盯住中国是最重要的战略。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。