苹果联手富士康3月底在中国推出iPhone以旧换新--彭博

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透3月26日 - 据彭博引述消息人士报导，苹果(AAPL.O)计划联手富士康科技集团，在中国推出iPhone手机的以旧换新业务。
彭博称，根据这项计划，自3月31日起，消费者可以拿旧款iPhone手机，到中国的苹果商店折抵换购新产品。(bloom.bg/1bvwRH4)
中国消费者对大屏幕iPhone手机的需求旺盛，扶助苹果去年第四季获利创下纪录高位180亿美元。
苹果首席执行官库克曾表示，中国将超越美国，成为苹果的最大市场，彭博报导，他正在规划明年中之前将大中华区的苹果门店数量增加约一倍。
根据以旧换新计划，富士康将直接买下旧机，根据情况需要进行修复，然后在自己的电子商务网站FLNet和阿里巴巴(BABA.N)的淘宝等进行销售。
富士康也在磋商在实体店销售旧款iPhone手机，未来可能把以旧换新搬到网上进行。
彭博引述其中的一位消息人士称，中国的以旧换新计划目前只涉及苹果手机。
苹果拒绝置评，路透在正常工作时间以外暂时无法联系上富士康置评。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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