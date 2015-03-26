苹果联手富士康3月底在中国推出iPhone以旧换新--彭博

路透3月26日 - 据彭博引述消息人士报导，苹果(AAPL.O)计划联手富士康科技集团，在中国推出iPhone手机的以旧换新业务。

彭博称，根据这项计划，自3月31日起，消费者可以拿旧款iPhone手机，到中国的苹果商店折抵换购新产品。(bloom.bg/1bvwRH4)

中国消费者对大屏幕iPhone手机的需求旺盛，扶助苹果去年第四季获利创下纪录高位180亿美元。

苹果首席执行官库克曾表示，中国将超越美国，成为苹果的最大市场，彭博报导，他正在规划明年中之前将大中华区的苹果门店数量增加约一倍。

根据以旧换新计划，富士康将直接买下旧机，根据情况需要进行修复，然后在自己的电子商务网站FLNet和阿里巴巴(BABA.N)的淘宝等进行销售。

富士康也在磋商在实体店销售旧款iPhone手机，未来可能把以旧换新搬到网上进行。

彭博引述其中的一位消息人士称，中国的以旧换新计划目前只涉及苹果手机。

苹果拒绝置评，路透在正常工作时间以外暂时无法联系上富士康置评。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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