今年中国A股IPO市场或再度活跃--普华永道

路透上海1月7日 - 国际会计和咨询公司普华永道周一发布报告预期,尽管2012年中国A股IPO(首次公开发行)市场有些低迷,但今年IPO市场或会再度活跃,融资额将同比增两成至四成.

2012年沪深市场IPO仅有155宗,融资金额为1,083亿元人民币,相比2011年分别下降45%和62%.

"受益于政府经济刺激措施,2013年中国国内生产总值(GDP)增长有望高于2012年,IPO市场亦将略有起色."普华永道中国大陆及香港主管合伙人林怡仲指出.

他估计,2013年沪深股市IPO有望达到200宗,融资规模在1,300亿至1,500亿元人民币之间.

对于香港市场,普华永道预计今年将有80宗新股上市,全年新股上市筹资总额在1,200-1,500亿港元,较2012年亦有改善.

去年全球多个主要IPO市场下滑的情况下,美国按融资规模排名第一,香港市场退居第四,全年共计64宗,融资规模达898亿港元.

普华永道香港资本市场服务组合伙人陈朝光表示,"随着来港上市门槛放松,B股转H股大门开启,预计更多国内中小企业来港上市.另一方面,预计关于来港作第二上市的修订将鼓励更多外企来港上市."

他预期,2013年下半年香港上市活动较为活跃,全年上市企业行业以金融服务机构、能源及矿产相关企业、零售消费品企业等为主.

国际会计和咨询公司安永稍早预计,2013年中国A股IPO融资额在1,300亿元左右,港股约在1,300亿港元.（完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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