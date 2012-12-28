IPO在审企业可发公司债--报载

路透上海12月28日 - 自10月末中国新股发行暂停后,IPO(首次公开发行)企业排队不断增加的现象引发关注.上海证券报周五报导,中国证监会将采取措施疏导分流在审企业,包括加快场外市场建设拓宽融资渠道、降低门槛赴香港发行H股,以及放宽对企业申报前融资和在审企业私募股权融资的限制,在审企业可发行公司债.

报导引述证监会相关部门负责人指出,证监会高度重视市场各方提出的关于完善资本市场体系和功能的有关建议,将采取四大措施丰富市场层次和融资品种,为企业提供多方位的融资平台.

具体举措包括,加快新三板市场、区域性股权交易市场建设,进一步健全监管、准入、交易制度安排,完善多层次市场体系,促进各板块合理分工、有效衔接;按照"积极疏导、自愿选择"的原则,引导在审企业在场外市场挂牌交易,鼓励企业申报公开发行前先在场外市场挂牌交易.

同时,适当放宽对企业申报前融资和在审企业私募股权融资的限制,明确在审企业可以发行公司债,多渠道化解当前的融资困局;放宽内地企业到香港发行H股上市的条件.

上述负责人并表示,投资者的融资恐惧心理是目前融资结构不够平衡、资金供需不够匹配、资本市场机制还不够健全的具体表现之一,未来仍需大力发展资本市场,提高资源配置效率,为投融资双方提供更丰富、优质的产品和渠道.

根据证监会数据,截至12月20日,沪市主板、深市中小板、创业板市场已预披露及在审企业共有723家,已过会未发行企业92家.(完)

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。