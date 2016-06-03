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中国财经 | 2016年 6月 3日 星期五 18:55 BJT

中国证监会核准九家企业首发申请 筹资总额预计不超过53亿元

路透北京6月3日 - 中国证监会官方微博周五称，今日核准九家企业首发申请，筹资总额预计不超过53亿元人民币。

上述新股中，上交所四家，包括山东玲珑轮胎股份有限公司和哈森商贸(中国)股份有限公司等；深交所中小板两家，包括杭州微光电子股份有限公司等，创业板三家，包括浙江新光药业股份有限公司等。

证监会并称，杭州微光电子和浙江新光药业两家公司将直接定价发行；九家企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 马蓉; 审校 张喜良)

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