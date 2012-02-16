郭树清：上市公司成长潜力大 蓝筹股投资价值已显现

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透上海2月16日电---中国证监会主席郭树清近日表示,中国仍然处於工业化、城市化的高峰时期,上市公司总体成长潜力大,而目前沪深300等蓝筹股的静态市盈率不足13倍,显示出罕见的投资价值.
中国证券报周四援引郭树清称,目前的2,000多家上市公司目前的估值水平平均只有15倍左右的市盈率.其中沪深300等蓝筹股的动态市盈率为11.2倍,这意味即时投资的年收益率平均可以达到8%左右.
他并指出,中国上市公司股票价格的平均水平,已经与欧美市场大体一致,比日本、韩国还低,与印度、巴西等新兴市场也十分相近.近一个时期以来,股价结构也趋於改善,绩优公司、蓝筹股票价格上升快於其他企业,新股发行价格过高的问题也有所缓解.
中国股市沪综指昨日收创两个半月新高,有色和资源板块领涨大盘.分析人士称,资金面改善预期推动大盘再度上攻,显示中期上升趋势仍在延续中,但短线股指仍可能出现震荡盘整.(完)
--发稿 刘昕
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