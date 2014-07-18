中国股市新一轮IPO料冻结逾7000亿资金--中金

路透北京7月18日 - 知名投行中国国际金融公司周五发布报告认为，下周中国股市新一轮首次公开募股（IPO）预计冻结资金规模7,000-10,000亿元人民币。此波过后新股发行会暂时告一段落，此批新股更具备打新价值。

报告指出，下周市场将有11只新股集中发行，预计募集资金在30-40亿。本次11只新股集中在7月23、24发行，对机构短期内集中大量资金提出一定的要求，但考虑到六月末发行的新股业绩良好，上市后10日平均涨幅近200%；且六月末叠加了去年六月钱荒的影响，市场存在一定的谨慎情绪，而近期资金面预期改善，机构在上一期高涨幅与较高打新回报率的激励下，仍会活跃参与打新事业。

报告并指出，此波IPO后，市场处于半年报阶段，新股发行会暂时告一段落，此批新股短期内属于“后无来者”，且考虑本次11只股票最初拟募集资金高达55.3亿元，而后下修至33.96亿元，此批新股更具备打新价值。

报告预计，由于参与热情提高，本次新股申购累计冻结资金约7,000-10,000亿元。由于相对集中，单日冻结资金可能超过6，000亿元，冻结资金峰值在24日。近期交易所回购资金已经趋于紧张，交易所7天回购利率上升到5%-6%的水平，预计下周交易所回购利率还会维持高位。

报告认为，银行间市场由于企业所得税上缴的影响，近期资金面也有一定收紧。在资金面预期收紧的扰动下加上本周利率债供给量上升，利率债收益率本周有明显的提高，短端利率受资金面的影响也相应抬升，预计下周资金面仍难以明显转松，对利率债仍构成一定压力。但下周过后，资金面可能会有一定程度的改善，中短期利率债收益率在近期走高后可能也会存在小幅的回落空间。

报告并认为，6月下旬一轮的打新股对交易所场内股票和债券的冲击比较明显。但从6月份那一次新股申购来看，证券市场交易结算资金期末余额六月末一直保持在6,000亿元以上的规模，说明为了打新股，场外资金也会有一定程度的流入，不完全从场内抽走。另外，这次新股发行，投资者可能也对打新股做好充分准备，对交易所场内产品的冲击可能弱于上一次。

报告并预计，虽然这一批新股发行后，由于补半年报的影响，暂时不会很快再有新股发行。但下半年新股发行仍是对资金面尤其是交易所资金面持续影响的因素，需要充分重视。平均而言，下半年无论交易所还是银行间市场资金利率水平都会高于今年二季度，对债券收益率的下行幅度构成约束。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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