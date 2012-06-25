中信重工发行价区间定为4.67元/股

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透上海6月25日电---中国第四大重型机械制造商--中信重工机械股份有限公司周一稍晚公布,其A股发行价格区间为每股4.67元人民币,对应的摊薄发行市盈率为16.2倍,这意味着中信重工IPO(首次公开发行)融资额可高至32亿元.
该公司本次拟发行不超过6.85亿股A股,计划用41亿元募集资金投向三大类项目,周三(27日)为其网上申购日.
中信重工有望创下今年A股IPO市场第二大融资规模,此前中国交建(601800.SS)(1800.HK)於2月吸收合并其上市子公司路桥建设,并募集现金50亿元,为今年来目前融资规模最大的A股IPO.
中信重工计划将筹得资金用於高端电液智能控制装备制造、新能源装备制造产业化和节能环保装备产业化等三类项目.该公司主要客户包括全球矿业巨擘淡水河谷(VALE5.SA)和必和必拓(BHP.AX),以及中国神华(1088.HK)(601088.SS).
中信重工总部位於河南省,为中信集团公司旗下企业,其竞争对手包括中国一重(601106.SS)和太原重型机械集团有限公司等.(完)
--发稿 林琦; 审校 王洋
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